Происшествия 14.05.2025 в 09:24

«Речь о прямом хищении не идет»

Зампред правительства Бурятии прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего министра
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Текст: Андрей Константинов
«Речь о прямом хищении не идет»
Фото: скриншот видео
Зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков прокомментировал уголовное дело в отношении министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александра Гоге. Напомним, вчера высокопоставленный чиновник был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей).

Вячеслав Сухоруков подчеркнул, что расследование не повлияет на ход ремонта дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Работы на этом участке уже начаты и будут завершены в установленные сроки.

- Речь о прямом хищении на сегодняшний момент не идет. Подрядчик, который выиграл этот конкурс, приступил к исполнению своих обязанностей. Ждем дальнейшей информации от официальных органов расследования, - отметил Вячеслав Сухоруков.

Как уже сообщалось, вчера глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, которым уволил Александра Гоге с поста министра в связи с утратой доверия.
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