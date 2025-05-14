Происшествия 14.05.2025 в 09:24
«Речь о прямом хищении не идет»
Зампред правительства Бурятии прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего министра
Текст: Андрей Константинов
Зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков прокомментировал уголовное дело в отношении министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александра Гоге. Напомним, вчера высокопоставленный чиновник был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей).
Вячеслав Сухоруков подчеркнул, что расследование не повлияет на ход ремонта дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Работы на этом участке уже начаты и будут завершены в установленные сроки.
- Речь о прямом хищении на сегодняшний момент не идет. Подрядчик, который выиграл этот конкурс, приступил к исполнению своих обязанностей. Ждем дальнейшей информации от официальных органов расследования, - отметил Вячеслав Сухоруков.
Как уже сообщалось, вчера глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, которым уволил Александра Гоге с поста министра в связи с утратой доверия.
Вячеслав Сухоруков подчеркнул, что расследование не повлияет на ход ремонта дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Работы на этом участке уже начаты и будут завершены в установленные сроки.
- Речь о прямом хищении на сегодняшний момент не идет. Подрядчик, который выиграл этот конкурс, приступил к исполнению своих обязанностей. Ждем дальнейшей информации от официальных органов расследования, - отметил Вячеслав Сухоруков.
Как уже сообщалось, вчера глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, которым уволил Александра Гоге с поста министра в связи с утратой доверия.
Тегиуголовное дело