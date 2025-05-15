Происшествия 15.05.2025 в 11:59

Виновник ДТП в Улан-Удэ вызвал Следком испугавшись расправы потерпевших

Пьяные покатушки по ночному городу мать с сыном устроили в сотых кварталах
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Текст: Елена Кокорина
Виновник ДТП в Улан-Удэ вызвал Следком испугавшись расправы потерпевших

Жители Бурятии, авто которых пострадали от ночных покатушек пьяных сына с матерью, пытались лично разобраться с виновником, но тот, испугавшись расправы сам вызвал правоохранителей и сдался. Новостью на грани комедии поделились местные автоинспекторы.

- Пьяный водитель «Грации», дважды лишенный прав, решил прокатиться в районе сотых кварталов со своей пьяной матерью. Ключи от машины ей оставила дочь (сестра водителя), которая уехала в другой город. Сначала они протаранили Мазду. Два раза. После, со 105-го квартала он выехал через основную трассу, где в него въехала машина, которая двигалась по главной. Он не остановился и перелетел через бордюр. 10 метров пролетел в воздухе, не перевернулся и объехал несколько домов. Далее стал сдавать задним ходом, снёс знак, и на нём завис, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

По информации дорожных инспекторов, мужья потерпевших вскоре сами нашли виновника.

- Виновник сам вызвал ППС и Следственный комитет, сказал, что его удерживают двое. Приехало два экипажа ДПС, взяли анализы на алкоголь. Самое главное, что этот кадр никого не сбил и обошлось без пострадавших. Его мать в алкогольном опьянении сидела рядом на пассажирском переднем сиденье и требовала от сотрудников ГАИ ключи. Говорит, я же не пойду домой пешком, - рассказывают в «Аваркоме».

Фото:  ТГ-канал «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»

 

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Виновник ДТП в Улан-Удэ вызвал Следком испугавшись расправы потерпевших
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