В Бурятии четверо детей пострадали в ДТП

Второе происшествие случилось в Тарбагатайском районе. Там 29-летняя женщина за рулем «Хонды Стрим», ехавшая из Улан-Удэ в сторону Вознесеновки, при повороте налево на перекрестке не справилась с управлением и вылетела с дороги.









В результате травмы различной степени тяжести получили находившиеся в машине 13-летняя девочка и 3-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Два ДТП, в которых пострадали дети, случились в минувшее воскресенье в Бурятии. Как рассказали в ГИБДД, первая авария произошла в 10 часов утра в Мухоршибирском районе.«50-летний водитель минивэна «Тойота», ехавший со стороны Гашей в направлении Цолги, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель и два ребенка - 15-летняя девочка и 9-летний мальчик - получили травмы различной степени тяжести», - рассказали в Госавтоинспекции.Как отметили в ГИБДД, оба ребенка не были пристегнуты, при этом мальчик в момент аварии находился в багажнике минивэна.