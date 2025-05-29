Происшествия 29.05.2025 в 14:14
В Бурятии на директора УКСа наденут браслет
Анатолий Урбанов будет коротать дни под домашним арестом
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ избрал меру пресечения в отношении задержанного начальника Управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии Анатолия Урбанова. По ходатайству следствия им стал домашний арест.
На суде Урбанов и его защитники просили отказать в удовлетворении ходатайства. В качестве аргументов звучало наличие у начальника УКСа места жительства, отсутствие судимостей, состояние его здоровья и его здоровья близкого родственника, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и необходимость ухода за пожилым родственником.
«Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания Урбанову иной, более мягкой меры пресечения», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Под домашним арестом начальник УКСа пробудет до 26 июля. Затем, меру пресечения ему продлят или изменят.
Напомним, Анатолия Урбанова задержали 27 мая, предъявив обвинение в превышении должностных полномочий.
«По версии следствия, Урбанов при реализации государственного контракта по реконструкции здания Театра кукол «Ульгэр», действуя за пределами своих полномочий, необоснованно заключил дополнительные соглашения с подрядчиком в лице ООО «Бурятпроектреставрация». Это, в свою очередь, позволило перечислить хозяйствующему субъекту дополнительные бюджетные средства в обход установленного законодательством РФ размера аванса», - сообщили в суде.
Как уже сообщал «Номер один», реконструкцию театра должны были завершить еще в прошлом году. Однако по факту сейчас стройка встала, что привлекло внимание силовиков. Ранее уголовное дело возбудили и в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
На суде Урбанов и его защитники просили отказать в удовлетворении ходатайства. В качестве аргументов звучало наличие у начальника УКСа места жительства, отсутствие судимостей, состояние его здоровья и его здоровья близкого родственника, положительные характеристики, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и необходимость ухода за пожилым родственником.
«Однако суд посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания Урбанову иной, более мягкой меры пресечения», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Под домашним арестом начальник УКСа пробудет до 26 июля. Затем, меру пресечения ему продлят или изменят.
Напомним, Анатолия Урбанова задержали 27 мая, предъявив обвинение в превышении должностных полномочий.
«По версии следствия, Урбанов при реализации государственного контракта по реконструкции здания Театра кукол «Ульгэр», действуя за пределами своих полномочий, необоснованно заключил дополнительные соглашения с подрядчиком в лице ООО «Бурятпроектреставрация». Это, в свою очередь, позволило перечислить хозяйствующему субъекту дополнительные бюджетные средства в обход установленного законодательством РФ размера аванса», - сообщили в суде.
Как уже сообщал «Номер один», реконструкцию театра должны были завершить еще в прошлом году. Однако по факту сейчас стройка встала, что привлекло внимание силовиков. Ранее уголовное дело возбудили и в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.