Происшествия 04.06.2025 в 09:29

Брата предполагаемого убийцы подростков оставили на свободе

Мужчину, который купил школьникам алкоголь перед резней в Байкальске, не стали арестовывать
A- A+
Текст: Иван Иванов
Брата предполагаемого убийцы подростков оставили на свободе
Слюдянский районный суд отказал следствию в ходатайстве об аресте 24-летнего брата предполагаемого убийцы четверых подростков в Байкальске. Как сообщает «Ирсити.ру», мужчину обвинили в том, что он купил школьникам алкоголь, что в конечном итоге могло спровоцировать трагедию. В суде назвали причины, почему нет оснований для его заключения под стражу.

«В суде установлено, что мужчина к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, в частности за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, ранее не привлекался. Он является участником СВО, получил два ранения, имеет постоянное место жительства и социально устойчивые связи, ранее не судим», — отмечается в сообщении, опубликованной в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области. 

Напомним, трагедия произошла в СНТ «Горный Байкал» в ночь на 28 мая, где подростки отмечали день рождения в одном из дачных домов. Часть ребят разошлась по домам, часть осталась ночевать. В какой-то момент один из народившихся в алкогольном опьянении подростков напал на приятелей с ножом. Четверо погибли на месте, четверым удалось спастись. После резни предполагаемый нападавший поджег дом и сам погиб при пожаре. 

Его брату, купившему детям алкоголь, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 3 статьи 151 УК РФ — вовлечение двух и более несовершеннолетних, в том числе малолетнего, в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Теги
убийство

Все новости

Мошенники вышли на рынок Бурятии с продажей липовых запчастей и мотоциклов
04.06.2025 в 10:04
В мэрии Улан-Удэ назначили главного финансиста
04.06.2025 в 09:55
Человеческий череп и кости нашли в Улан-Удэ
04.06.2025 в 09:41
В Бурятии ребенок разорил своих родителей
04.06.2025 в 09:33
Брата предполагаемого убийцы подростков оставили на свободе
04.06.2025 в 09:29
В Бурятии лесной пожар тушат с вертолета
04.06.2025 в 09:13
Непристегнутый ремень оказался смертельной оплошностью жительницы Бурятии
04.06.2025 в 09:03
Высадка детей из общественного транспорта
04.06.2025 в 09:00
В Улан-Удэ рекордно вырастет плата за отопление
04.06.2025 в 06:00
В Бурятии разыскивают мужчину из Ильинки
03.06.2025 в 17:33
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
Мошенники вышли на рынок Бурятии с продажей липовых запчастей и мотоциклов
А местные жители продолжают вестись на их легенды
04.06.2025 в 10:04
Человеческий череп и кости нашли в Улан-Удэ
Следователи пытаются выяснить личность погибшего
04.06.2025 в 09:41
В Бурятии ребенок разорил своих родителей
С телефонов мамы и папы девочка перевела мошенникам свыше полумиллиона
04.06.2025 в 09:33
В Бурятии лесной пожар тушат с вертолета
Он сбросил на очаг 21 тонну воды
04.06.2025 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru