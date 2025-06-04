Брата предполагаемого убийцы подростков оставили на свободе

Слюдянский районный суд отказал следствию в ходатайстве об аресте 24-летнего брата предполагаемого убийцы четверых подростков в Байкальске. Как сообщает «Ирсити.ру», мужчину обвинили в том, что он купил школьникам алкоголь, что в конечном итоге могло спровоцировать трагедию. В суде назвали причины, почему нет оснований для его заключения под стражу.«В суде установлено, что мужчина к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, в частности за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, ранее не привлекался. Он является участником СВО, получил два ранения, имеет постоянное место жительства и социально устойчивые связи, ранее не судим», — отмечается в сообщении, опубликованной в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области.Напомним, трагедия произошла в СНТ «Горный Байкал» в ночь на 28 мая, где подростки отмечали день рождения в одном из дачных домов. Часть ребят разошлась по домам, часть осталась ночевать. В какой-то момент один из народившихся в алкогольном опьянении подростков напал на приятелей с ножом. Четверо погибли на месте, четверым удалось спастись. После резни предполагаемый нападавший поджег дом и сам погиб при пожаре.Его брату, купившему детям алкоголь, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 3 статьи 151 УК РФ — вовлечение двух и более несовершеннолетних, в том числе малолетнего, в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.