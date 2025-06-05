Происшествия 05.06.2025 в 11:27

В Улан-Удэ погибший байкер летел на огромной скорости

Предварительно, незадолго до столкновения она достигала 186 км/ч
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ погибший байкер летел на огромной скорости
Фото: скриншот видео
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ опубликовал видео, снятое дорожной камерой за несколько секунд до гибели мотоциклиста. На кадрах видно, что байкер летит по пустынной дороге на огромной скорости. Согласно видеозаписи, предварительно рассчитанная скорость его движения составляла 186 км/ч.

Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня ночью на улице Забайкальской в районе дома № 5 «б». Там 26-летний байкер врезался в «Форд Эксплорер» под управлением 24-летней девушки. Как сообщили в ГИБДД, она лишь два месяца назад получила права. 

В свою очередь, у погибшего мотоциклиста не было водительских прав, а его байк был без номеров. 

В аварии также тяжело пострадал 20-летний пассажир мотоцикла.

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