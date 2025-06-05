В Улан-Удэ погибший байкер летел на огромной скорости

Напомним, смертельное ДТП случилось сегодня ночью на улице Забайкальской в районе дома № 5 «б». Там 26-летний байкер врезался в «Форд Эксплорер» под управлением 24-летней девушки. Как сообщили в ГИБДД, она лишь два месяца назад получила права.



В аварии также тяжело пострадал 20-летний пассажир мотоцикла.





