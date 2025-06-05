Происшествия 05.06.2025 в 16:38
В Улан-Удэ разбился третий за сутки мотоциклист
После столкновения байкер пролетел по асфальту не менее десяти метров
Текст: Андрей Константинов
Очередное, уже третье по счету крупное ДТП с мотоциклистом, случилось сегодня в Улан-Удэ. Оно произошло днем в 41-м квартале.
Напомним, сегодня ночью в Улан-Удэ произошло сразу два ДТП с мотоциклистами. Один из них погиб после столкновения с внедорожником «Форд Эксплорер», а его пассажир попал в больницу. Еще один байкер перевернулся на улице Забайкальской и был госпитализирован.
На кадрах, распространенных Комитетом по транспорту мэрии, видно, что мотоциклисту не уступил дорогу водитель легковушки. После столкновения байкер пролетел по асфальту не менее десяти метров и чуть не угодил под другой автомобиль. К счастью, тот успел затормозить. Видимо, находясь в состоянии шока, мотоциклист смог доковылять до обочины дороги.
Напомним, сегодня ночью в Улан-Удэ произошло сразу два ДТП с мотоциклистами. Один из них погиб после столкновения с внедорожником «Форд Эксплорер», а его пассажир попал в больницу. Еще один байкер перевернулся на улице Забайкальской и был госпитализирован.
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