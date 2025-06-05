В Улан-Удэ разбился третий за сутки мотоциклист

На кадрах, распространенных Комитетом по транспорту мэрии, видно, что мотоциклисту не уступил дорогу водитель легковушки. После столкновения байкер пролетел по асфальту не менее десяти метров и чуть не угодил под другой автомобиль. К счастью, тот успел затормозить. Видимо, находясь в состоянии шока, мотоциклист смог доковылять до обочины дороги.



