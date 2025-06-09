В Бурятии задержан жестокий убийца женщины и ее дочери

Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии двойного убийства в селе Бичура. Там ночью 7 июня во дворе одного из домов были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетней дочери.«По подозрению в совершении данного преступления задержан супруг убитой женщины. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.Как рассказали в следственном ведомстве, мужчина находился в процессе развода с супругой и уже не проживал с ней, оставив ее с тремя детьми. В ночь на 7 июня обвиняемый приехал к ней домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом. На крики матери в баню забежала ее дочь. Злоумышленник также напал на девочку, несколько раз ударил ее кирпичом по голове, а затем ножом в шею и грудь. От полученных ран женщина и ее дочь скончались.После расправы мужчина забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. По пути он выбросил в реку окровавленную одежду, а нож еще раньше перекинул через забор в соседний огород. Позднее злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска.