Происшествия 09.06.2025 в 09:08

В Бурятии задержан жестокий убийца женщины и ее дочери

Преступление совершил муж убитой сельчанки, с которым она разводилась
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержан жестокий убийца женщины и ее дочери
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии двойного убийства в селе Бичура. Там ночью 7 июня во дворе одного из домов были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетней дочери.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан супруг убитой женщины. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.

Как рассказали в следственном ведомстве, мужчина находился в процессе развода с супругой и уже не проживал с ней, оставив ее с тремя детьми. В ночь на 7 июня обвиняемый приехал к ней домой, завел в баню, где стал выяснять отношения, а затем избил и нанес множество ударов ножом. На крики матери в баню забежала ее дочь. Злоумышленник также напал на девочку, несколько раз ударил ее кирпичом по голове, а затем ножом в шею и грудь. От полученных ран женщина и ее дочь скончались. 

После расправы мужчина забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице, после чего скрылся на автомобиле. По пути он выбросил в реку окровавленную одежду, а нож еще раньше перекинул через забор в соседний огород. Позднее злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска.
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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

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