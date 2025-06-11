Китайский Танк протаранил продуктовый ларек в Улан-Удэ

Представитель китайского автомобильного бренда, специализирующегося на внедорожниках, вчерашним вечером вторгся на территорию продуктового ларька в Улан-Удэ. В итоге, пострадали от тарана автомобиля «ТАNK» одна из стен и входная дверь заведения.

ДТП произошло на первом участке станции Дивизионная. Как предположили в местной группе, водитель, вероятно, был не совсем трезв, поэтому и не справился с управлением после крутого поворота.

Нарушителя, уходившего от погони полиции, задержали. На месте работали экипажи ДПС.

Фото: соцсети ДВЗ