Происшествия 11.06.2025 в 12:30
Китайский Танк протаранил продуктовый ларек в Улан-Удэ
Водитель уходил от погони полиции и не справился с управлением
Текст: Елена Кокорина
Представитель китайского автомобильного бренда, специализирующегося на внедорожниках, вчерашним вечером вторгся на территорию продуктового ларька в Улан-Удэ. В итоге, пострадали от тарана автомобиля «ТАNK» одна из стен и входная дверь заведения.
ДТП произошло на первом участке станции Дивизионная. Как предположили в местной группе, водитель, вероятно, был не совсем трезв, поэтому и не справился с управлением после крутого поворота.
Нарушителя, уходившего от погони полиции, задержали. На месте работали экипажи ДПС.
Фото: соцсети ДВЗ
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