Происшествия 03.07.2025 в 11:39
В Иркутске через отцовство легализовали мигрантов
Суд в Ангарске рассмотрит дело о незаконной миграции и мошенничестве с детскими пособиями
Текст: Иван Иванов
На скамье подсудимых оказались два человека из Средней Азии - псевдотец и мигрантка, которые с помощью фиктивной операции незаконно получили российские паспорта на женщину и двух ее детей.
Предполагаемого организатора нелегальной миграции и женщину, которая воспользовалась его услугами, отправили под суд в Ангарске, сообщили в Telegram-каналах Следственного комитета и прокуратуры Иркутской области.
По версии следствия, 49-летний житель Усольского района сговорился с обвиняемой, иностранной гражданкой и признал себя отцом ее ребенка, родившегося в июне 2021 года. При этом мужчина знал, что его биологическим отцом фактически является иностранный гражданин, а он как говорится, к зачатию «не был причастен».
«Это в соответствии с российским законодательством явилось основанием для признания новорожденного гражданином РФ, а впоследствии — для незаконного получения вида на жительства матерью ребенка и двумя ее несовершеннолетними детьми», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, как установило следствие, в период с июня 2021-го по апрель 2025 года соучастники аферы незаконно получили более 800 тысяч рублей в качестве различных социальных выплат и пособий.
«Похищенными денежными средствами фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — рассказали в СК.
Дело начнут рассматривать в суде с 15 июля.
Предполагаемого организатора нелегальной миграции и женщину, которая воспользовалась его услугами, отправили под суд в Ангарске, сообщили в Telegram-каналах Следственного комитета и прокуратуры Иркутской области.
По версии следствия, 49-летний житель Усольского района сговорился с обвиняемой, иностранной гражданкой и признал себя отцом ее ребенка, родившегося в июне 2021 года. При этом мужчина знал, что его биологическим отцом фактически является иностранный гражданин, а он как говорится, к зачатию «не был причастен».
«Это в соответствии с российским законодательством явилось основанием для признания новорожденного гражданином РФ, а впоследствии — для незаконного получения вида на жительства матерью ребенка и двумя ее несовершеннолетними детьми», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, как установило следствие, в период с июня 2021-го по апрель 2025 года соучастники аферы незаконно получили более 800 тысяч рублей в качестве различных социальных выплат и пособий.
«Похищенными денежными средствами фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — рассказали в СК.
Дело начнут рассматривать в суде с 15 июля.
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