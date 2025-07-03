Происшествия 03.07.2025 в 11:39

В Иркутске через отцовство легализовали мигрантов

Суд в Ангарске рассмотрит дело о незаконной миграции и мошенничестве с детскими пособиями
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Текст: Иван Иванов
В Иркутске через отцовство легализовали мигрантов
Фото: архив «Номер один»
На скамье подсудимых оказались два человека из Средней Азии - псевдотец и мигрантка, которые с помощью фиктивной операции незаконно получили российские паспорта на женщину и двух ее детей.

Предполагаемого организатора нелегальной миграции и женщину, которая воспользовалась его услугами, отправили под суд в Ангарске, сообщили в Telegram-каналах Следственного комитета и прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, 49-летний житель Усольского района сговорился с обвиняемой, иностранной гражданкой и признал себя отцом ее ребенка, родившегося в июне 2021 года. При этом мужчина знал, что его биологическим отцом фактически является иностранный гражданин, а он как говорится, к зачатию «не был причастен». 

«Это в соответствии с российским законодательством явилось основанием для признания новорожденного гражданином РФ, а впоследствии — для незаконного получения вида на жительства матерью ребенка и двумя ее несовершеннолетними детьми», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, как установило следствие, в период с июня 2021-го по апрель 2025 года соучастники аферы незаконно получили более 800 тысяч рублей в качестве различных социальных выплат и пособий.

«Похищенными денежными средствами фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — рассказали в СК.

Дело начнут рассматривать в суде с 15 июля.
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мигранты

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