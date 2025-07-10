Происшествия 10.07.2025 в 14:21

Девять жителей Бурятии стали жертвами лже-риелтора из Улан-Удэ

Мошенница со стажем освободилась из колонии и взялась за старое
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Текст: Андрей Константинов
Девять жителей Бурятии стали жертвами лже-риелтора из Улан-Удэ
Фото: pixabay.com
МВД Бурятии сообщило о завершении расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в серии мошенничеств с недвижимостью. Следствию удалось установить причастность злоумышленницы к 9 аферам.

Как рассказали в полиции, женщина размещала на популярном сайте объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир. Таким образом ей удалось трижды выудить с будущих арендаторов по 7 тысяч рублей в качестве залога. При этом само жилье они не видели злоумышленница под различными предлогами обещала показать его позже.

Еще нескольких граждан аферистка обманула по другой схеме. Она арендовала на несколько дней жилье, сдаваемое посуточно, а затем пересдавала его на длительный срок, выдавая недвижимость за свое имущество либо выставляя себя за риелтора.

Разоблачить мошенницу помогла одна из жертв. Это случилось в конце прошлого года. 

«На объявление откликнулась девушка, которая искала жилье в Октябрьском районе города. Обвиняемая показала ей квартиру и получила 22 тысячи рублей банковским переводом и еще 8 тысяч наличными. Когда дело дошло до передачи ключей, злоумышленница сообщила, что отдаст их через полчаса, так как у нее нет дубликата. Однако арендатор настояла на том, чтобы пойти и сделать дубликат вместе. Выйдя на улицу, обвиняемая попыталась сесть в автобус и уехать. Девушка позвонила в полицию, и прибывшие на место оперативники задержали подозреваемую», - рассказали в МВД.

В ходе расследования следователи установили причастность горожанки к 9 фактам мошенничества, общий ущерб составил более 170 тысяч рублей. 

Как отметили в полиции, женщина только в сентябре прошлого года освободилась из колонии, где отбывала наказание за аналогичные преступления. Выйдя на свободу, она практически сразу взялась за старое. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На время расследования женщину взяли под стражу.
Теги
мошенничество аренда

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