При пожаре в селе Туран погиб мужчина

В селе Туран Тункинского района произошёл пожар, унёсший жизнь 41-летнего местного жителя. Возгорание охватило жилой дом и крышу гаража на площади 80 кв. м.

На место происшествия оперативно прибыли 11 пожарных из ГПС республики и добровольной пожарной команды сельского поселения «Туран». Для тушения огня были задействованы три единицы спецтехники. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Точные обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ведомства напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Фото МЧС России.