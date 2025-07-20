Происшествия 20.07.2025 в 13:52
При пожаре в селе Туран погиб мужчина
Огнеборцы обнаружили тело 41-летнего жителя в горящем доме, предварительная причина – неосторожность с огнём
Текст: Макар Захаров
В селе Туран Тункинского района произошёл пожар, унёсший жизнь 41-летнего местного жителя. Возгорание охватило жилой дом и крышу гаража на площади 80 кв. м.
На место происшествия оперативно прибыли 11 пожарных из ГПС республики и добровольной пожарной команды сельского поселения «Туран». Для тушения огня были задействованы три единицы спецтехники. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Точные обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ведомства напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Фото МЧС России.
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