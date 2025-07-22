Происшествия 22.07.2025 в 17:41
Экс-зампреда правительства Бурятии продолжают «мариновать» в СИЗО
Галсану Дарееву продлили срок содержания под стражей
Текст: Андрей Константинов
Бывшему зампреду и министру сельского хозяйства Бурятии Галсану Дарееву опять не повезло. Советский райсуд вновь удовлетворил ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно постановлению суда, экс-чиновник останется в камере до 22 августа 2025 года.
«При принятии решения суд учел болезненное состояние здоровья Дареева и его близких родственников, наличие места жительства, отсутствие судимостей, удовлетворительную характеристику по месту жительства. Однако не счел данные обстоятельства достаточными для изменения ему меры пресечения на более мягкую, чем заключение под стражу, в том числе, на домашний арест, запрет определенных действий и залог», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе, начавшихся с задержания помощника министра, Галсан Дареев взял длительный отпуск. Однако это ему не помогло – вскоре и сам зампред стал фигурантом уголовного дела. В декабре прошлого года его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий, задержали и взяли под стражу. С тех пор он находится в камере.
В начале февраля высокопоставленный чиновник, находясь в СИЗО, написал заявление об отставке с занимаемых постов по собственному желанию. Глава Бурятии его прошение удовлетворил.
«При принятии решения суд учел болезненное состояние здоровья Дареева и его близких родственников, наличие места жительства, отсутствие судимостей, удовлетворительную характеристику по месту жительства. Однако не счел данные обстоятельства достаточными для изменения ему меры пресечения на более мягкую, чем заключение под стражу, в том числе, на домашний арест, запрет определенных действий и залог», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе, начавшихся с задержания помощника министра, Галсан Дареев взял длительный отпуск. Однако это ему не помогло – вскоре и сам зампред стал фигурантом уголовного дела. В декабре прошлого года его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий, задержали и взяли под стражу. С тех пор он находится в камере.
В начале февраля высокопоставленный чиновник, находясь в СИЗО, написал заявление об отставке с занимаемых постов по собственному желанию. Глава Бурятии его прошение удовлетворил.
Тегидареев уголовное дело