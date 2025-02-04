Зампред правительства Бурятии написал заявление об увольнении из СИЗО



В конце декабря по ходатайству следствия Галсана Дареева взяли под стражу





Находящийся в СИЗО зампред правительства, министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Бурятии отставку высокопоставленного чиновника принял, соответствующий указ опубликован на сайте правительства. Галсан Дареев уволен с сегодняшнего дня, 4 февраля.Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе, начавшихся с задержания помощника министра, Галсан Дареев взял длительный отпуск. Однако это ему не помогло – вскоре и сам зампред стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности.«По версии следствия, летом 2022 года Дареев дал указание своему подчиненному о получении от двух сельхозпроизводителей денежных средств для нужд возглавляемого им министерства. Свое требование он обосновал ранее оказанной поддержкой данных предприятий. Подчиненный сотрудник во исполнение указания получил от представителей данных предприятий денежные средства, которые в последующем были израсходованы на личные нужды Дареева и нужды возглавляемого им министерства», - сообщали ранее в пресс-службе Советского райсуда.