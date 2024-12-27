Происшествия 27.12.2024 в 17:00

Министра сельского хозяйства Бурятии определили в СИЗО

Галсан Дареев проведет под стражей два месяца
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Текст: Андрей Константинов
Министра сельского хозяйства Бурятии определили в СИЗО
Фото: скриншот видео прокуратуры Бурятии
Сегодня Советский райсуд избрал меру пресечения для зампреда правительства, министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. По ходатайству следователей он был взят под стражу сроком на 2 месяца - до 26 февраля 2025 года.

Напомним, вчера Галсана Дареева задержали оперативники УЭБиПК МВД Бурятии. Высокопоставленного чиновника обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности. В квартире министра прошли обыски.

«По версии следствия, летом 2022 года Дареев дал указание своему подчиненному о получении от двух сельхозпроизводителей денежных средств для нужд возглавляемого им министерства. Свое требование он обосновал ранее оказанной поддержкой данных предприятий. Подчиненный сотрудник во исполнение указания получил от представителей данных предприятий денежные средства, которые в последующем были израсходованы на личные нужды Дареева и нужды возглавляемого им министерства», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Постановление суда еще не вступило в законную силу. Скорее всего, оно будет обжаловано адвокатами министра.

Как уже сообщал «Номер один», Галсан Дареев на данный момент находится в продолжительном отпуске. Обязанности министра сейчас исполняет недавно назначенный заместитель Амгалан Дармаев.

Ранее глава Бурятии уже обозначил свою позицию по ситуации в министерстве.

- По минсельхозу некрасивая ситуация, позорная ситуация. По-другому не скажешь. Идет работа правоохранительных органов. У меня есть информация, но не все могу публично сказать. А, в целом, идет системная замена кадров в минсельхозе, вы сами видите. Надеюсь, что порядок будет, - сказал Алексей Цыденов на встрече со СМИ в начале декабря, одновременно отметив, что в показателях развития сельского хозяйства республики неплохая ситуация.

Напомним, в ноябре в связи с утратой доверия был уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Булат Цыренжапов. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы.

Так же в ноябре из министерства ушел еще один заместитель Галсана Дареева - председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Евгений Цыбиков. Отмечается, что он покинул пост по собственному желанию.

Ранее был задержан и отправлен в СИЗО помощник Галсана Дареева Баир Пиртанов. По версии следствия, он вымогал у агропредприятий деньги за содействие им при отборе заявок на получение субсидий. Директора одного из них он склонил к заключению договора пожертвования на сумму 150 тысяч рублей в Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации. После чего эти деньги были обналичены через указанные обвиняемым юридические лица.
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