Министра сельского хозяйства Бурятии определили в СИЗО

Постановление суда еще не вступило в законную силу. Скорее всего, оно будет обжаловано адвокатами министра.





Как уже сообщал «Номер один», Галсан Дареев на данный момент находится в продолжительном отпуске. Обязанности министра сейчас исполняет недавно назначенный заместитель Амгалан Дармаев.



Ранее глава Бурятии уже обозначил свою позицию по ситуации в министерстве.



- По минсельхозу некрасивая ситуация, позорная ситуация. По-другому не скажешь. Идет работа правоохранительных органов. У меня есть информация, но не все могу публично сказать. А, в целом, идет системная замена кадров в минсельхозе, вы сами видите. Надеюсь, что порядок будет, - сказал Алексей Цыденов на встрече со СМИ в начале декабря, одновременно отметив, что в показателях развития сельского хозяйства республики неплохая ситуация.



Напомним, в ноябре в связи с утратой доверия был уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Булат Цыренжапов. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы.



Так же в ноябре из министерства ушел еще один заместитель Галсана Дареева - председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Евгений Цыбиков. Отмечается, что он покинул пост по собственному желанию.



Ранее был задержан и отправлен в СИЗО помощник Галсана Дареева Баир Пиртанов. По версии следствия, он вымогал у агропредприятий деньги за содействие им при отборе заявок на получение субсидий. Директора одного из них он склонил к заключению договора пожертвования на сумму 150 тысяч рублей в Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации. После чего эти деньги были обналичены через указанные обвиняемым юридические лица.