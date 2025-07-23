Происшествия 23.07.2025 в 12:18
В Улан-Удэ суд учел заслуги обвиняемого в превышении полномочий чиновника
Анатолия Урбанова оставили под домашним арестом
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ продлил меру пресечения в отношении задержанного в мае начальника Управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии Анатолия Урбанова. По ходатайству следствия им вновь стал домашний арест.
«При принятии решения суд учел наличие у Урбанова места жительства, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, оказание помощи близкому родственнику, положительные характеристики, наличие наград и благодарностей, отсутствие судимостей, оказание гуманитарной и благотворительной помощи жителям ДНР, оказание материальной помощи военнослужащим. Однако не счел данные обстоятельства достаточными для отмены меры пресечения, либо изменения ему меры пресечения на более мягкую, чем домашний арест», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Таким образом, Анатолий Урбанов пробудет под домашним арестом до 26 сентября 2025 года.
Напомним, начальник УКСа обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, при реализации госконтракта по реконструкции здания театра кукол «Ульгэр» он необоснованно заключил дополнительные соглашения с подрядчиком - ООО «Бурятпроектреставрация». Это позволило компании получить дополнительные бюджетные средства в обход установленного законодательством размера аванса.
Как уже сообщал «Номер один», реконструкцию театра должны были завершить еще в прошлом году. Однако по факту стройка встала, что привлекло внимание силовиков. Ранее уголовное дело возбудили и в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
«При принятии решения суд учел наличие у Урбанова места жительства, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, оказание помощи близкому родственнику, положительные характеристики, наличие наград и благодарностей, отсутствие судимостей, оказание гуманитарной и благотворительной помощи жителям ДНР, оказание материальной помощи военнослужащим. Однако не счел данные обстоятельства достаточными для отмены меры пресечения, либо изменения ему меры пресечения на более мягкую, чем домашний арест», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
Таким образом, Анатолий Урбанов пробудет под домашним арестом до 26 сентября 2025 года.
Напомним, начальник УКСа обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, при реализации госконтракта по реконструкции здания театра кукол «Ульгэр» он необоснованно заключил дополнительные соглашения с подрядчиком - ООО «Бурятпроектреставрация». Это позволило компании получить дополнительные бюджетные средства в обход установленного законодательством размера аванса.
Как уже сообщал «Номер один», реконструкцию театра должны были завершить еще в прошлом году. Однако по факту стройка встала, что привлекло внимание силовиков. Ранее уголовное дело возбудили и в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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