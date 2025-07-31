Происшествия 31.07.2025 в 15:18
В Бурятии опознали попавшую в больницу женщину
Родственники с заявлением о ее пропаже в полицию не обращались
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии установили личность женщины, которую доставили в больницу 13 июля с улицы Санжиева в Нур-Селении. Сама она не разговаривала и не могла рассказать о себе.
«В полицию обратился знакомый гражданки и сообщил информацию о ее личности и месте жительства. Родственники женщины в полицию с заявлениями о ее пропаже не обращались», - рассказали в МВД Бурятии.
«В полицию обратился знакомый гражданки и сообщил информацию о ее личности и месте жительства. Родственники женщины в полицию с заявлениями о ее пропаже не обращались», - рассказали в МВД Бурятии.
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