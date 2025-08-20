Происшествия 20.08.2025 в 18:11

Девушка из ночного ДТП в Улан-Удэ скончалась в больнице

Ее госпитализировали в состоянии комы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Девушка из ночного ДТП в Улан-Удэ скончалась в больнице

18-летняя девушка, попавшая сегодняшней ночью в ДТП, скончалась в больнице не выходя из комы. Об этом только что сообщили в ГИБДД Бурятии.

Напомним, авария произошла на улице Трубачеева. Как рассказали в Госавтоинспекции, 39-летний водитель «Тойоты Филдера» при повороте не уступил дорогу и столкнулся с «Калдиной», а после отлетел на припаркованный автомобиль «Омода».  

В результате аварии водитель «Филдера» сломал левую руку, а его 18-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Девушку госпитализировали в состоянии комы.

Что касается «Калдины», то ей управлял 17-летний юноша без прав. Молодой человек был пьян и в аварии не пострадал. 

Фото: ГИБДД РБ

Теги
ДТП

Все новости

Девушка из ночного ДТП в Улан-Удэ скончалась в больнице
20.08.2025 в 18:11
Талые и дождевые воды ежегодно топят подъезды пятиэтажки в Бурятии
20.08.2025 в 17:57
Правительство России дополнительно профинансирует мастер-план Улан-Удэ
20.08.2025 в 17:43
Жителям Улан-Удэ накануне отключения сообщили адреса водоколонок
20.08.2025 в 17:27
В Бурятии в фотоловушку попал самец сибирской косули
20.08.2025 в 17:23
В Улан-Удэ впервые прибудет Донецкий молодежный театр
20.08.2025 в 17:19
В Бурятии любителя «травки» задержали с пакетом марихуаны
20.08.2025 в 16:55
В Улан-Удэ бесправный водитель настойчиво пытался подкупить полицейского
20.08.2025 в 16:51
В Улан-Удэ с жильцов аварийного дома сдирали деньги за свет по приборам учета
20.08.2025 в 16:27
Сосед на спас жителя Бурятии от конфискации автомобиля
20.08.2025 в 16:06
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Талые и дождевые воды ежегодно топят подъезды пятиэтажки в Бурятии
Жильцы боятся, что дом может разрушиться из-за постоянной сырости
20.08.2025 в 17:57
В Улан-Удэ бесправный водитель настойчиво пытался подкупить полицейского
Теперь на мужчину могут возбудить уголовное дело
20.08.2025 в 16:51
Сосед на спас жителя Бурятии от конфискации автомобиля
Суд огласил приговор очередному любителю пьяной езды
20.08.2025 в 16:06
Контрабандист из Бурятии вывез лиственницу на 2 млн рублей
По данному факту завели уголовное дело
20.08.2025 в 15:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru