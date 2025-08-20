Девушка из ночного ДТП в Улан-Удэ скончалась в больнице

18-летняя девушка, попавшая сегодняшней ночью в ДТП, скончалась в больнице не выходя из комы. Об этом только что сообщили в ГИБДД Бурятии.

Напомним, авария произошла на улице Трубачеева. Как рассказали в Госавтоинспекции, 39-летний водитель «Тойоты Филдера» при повороте не уступил дорогу и столкнулся с «Калдиной», а после отлетел на припаркованный автомобиль «Омода».



В результате аварии водитель «Филдера» сломал левую руку, а его 18-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Девушку госпитализировали в состоянии комы.



Что касается «Калдины», то ей управлял 17-летний юноша без прав. Молодой человек был пьян и в аварии не пострадал.

Фото: ГИБДД РБ