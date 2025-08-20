18-летняя девушка впала в кому после ночного ДТП в Улан-Удэ

Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Трубачеева в Улан-Удэ. Как рассказали в Госавтоинспекции, 39-летний водитель «Тойоты Филдера» при повороте не уступил дорогу и столкнулся с «Калдиной», а после отлетел на припаркованный автомобиль «Омода».В результате аварии водитель «Филдера» сломал левую руку, а его 18-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Её госпитализировали в состоянии комы.Что касается «Калдины», то ей управлял 17-летний юноша без прав. Молодой человек был пьян и в аварии не пострадал.