Происшествия 20.08.2025 в 10:43
18-летняя девушка впала в кому после ночного ДТП в Улан-Удэ
Одним из участников аварии стал 17-летний пьяный водитель
Текст: Андрей Константинов
Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Трубачеева в Улан-Удэ. Как рассказали в Госавтоинспекции, 39-летний водитель «Тойоты Филдера» при повороте не уступил дорогу и столкнулся с «Калдиной», а после отлетел на припаркованный автомобиль «Омода».
В результате аварии водитель «Филдера» сломал левую руку, а его 18-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Её госпитализировали в состоянии комы.
Что касается «Калдины», то ей управлял 17-летний юноша без прав. Молодой человек был пьян и в аварии не пострадал.
