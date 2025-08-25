Происшествия 25.08.2025 в 09:50
В Бурятии лаборант превратился в бизнесмена-мошенника
Злоумышленник штамповал липовые исследования в сфере экологии
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии сообщили подробности уголовного дела в отношении 40-летнего бизнесмена, который обманывал своих клиентов на экологических исследованиях, проводя липовые измерения загрязнения атмосферного воздуха. Сейчас предприниматель обвиняется в мошенничестве на 800 тысяч рублей.
Как рассказали в полиции, мужчина ранее трудился в испытательной лаборатории и наработал круг клиентов. Позднее он открыл собственную фирму с аналогичной сферой деятельности, однако аккредитация на проведение лабораторных испытаний у него отсутствовала.
Некоторое время назад к предпринимателю обратились представители компании, занимающейся утилизацией мусора в Тарбагатайском районе. Им требовалось провести исследования и измерения источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
«Злоумышленник заключил с заказчиком 6 договоров на оказание разных видов анализа, после чего без фактического проведения замеров составил поддельные протоколы результатов измерений от имени сертифицированной лаборатории, в которой он работал до этого. На основании контрактов заказчик перечислил недобросовестному бизнесмену более 800 тысяч рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению», - сообщили в МВД.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигурант дожидается, находясь под подпиской о невыезде.
Тегимошенничество