Происшествия 28.08.2025 в 17:09

Замглавы Иволгинского района Бурятии созналась в преступлениях

Это помогло ей избежать камеры СИЗО
Текст: Андрей Константинов
Замглавы Иволгинского района Бурятии созналась в преступлениях
Фото: архив администрации Иволгинского района (скриншот видео)
В Бурятии суд избрал меру пресечения в отношении задержанной замглавы Иволгинского района Оксаны Дымбрыловой. Им стал домашний арест. Требовать более строгой меры пресечения следствие не стало, поскольку чиновница признала свою вину.

Напомним, правоохранители обвиняют замглавы района в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взятки в крупном размере от компании, занимающейся строительством дорог. Кроме того, в посредничестве во взяточничестве в крупном размере обвиняют замдиректора муниципального автономного учреждения «Иволга». Его, в отличие от Оксаны Дымбрыловой, взяли под арест и отправили в камеру. 
