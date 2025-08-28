В Бурятии замглавы Иволгинского района поймали при получении взятки

Стало известно, в чем подозревают замглавы Иволгинского района Бурятии Оксану Дымбрылову. Как сообщили в СУ СКР по РБ, в отношении чиновницы завели уголовные дела по факту превышения должностных полномочий, служебного подлога, получения взятки в крупном размере. Кроме того, в посредничестве во взяточничестве в крупном размере обвиняют замдиректора муниципального автономного учреждения «Иволга».

В конце октября 2023 года женщина, будучи начальником Управления по развитию инфраструктуры районной администрации, в рамках муниципального контракта подписала заведомо подложный акт о выполненных работах. В нем содержались недостоверные сведения о поставке и монтаже подрядчиком армированных фундаментов на территории котельной для установки на них специального оборудования. Но по факту фундамент поставлен не был, в результате на счета подрядной организации из местного бюджета необоснованно перечислили более 170 тысяч рублей.

Позднее Дымбрылова стала замещать должность замглавы администрации района и курировать деятельность автономного учреждения «Иволга». В марте 2025 года оно проводило конкурс на заключение муниципального контракта по ремонту автодороги в селе Ошурково стоимостью более 36 млн рублей.

«Заместитель директора указанного учреждения, выступая в качестве посредника, предложил куратору взятку в размере 300 тыс. рублей от лица руководителя коммерческой организации за заключение с ним данного контракта, с чем подозреваемая согласилась. Однако позднее при получении части обещанной суммы женщина была задержана сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия», - рассказали а Следкоме Бурятии.

Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании в отношении них меры пресечения. По уголовным делам проводятся следственные действия.