Происшествия 04.09.2025 в 10:11

Перевернувшийся УАЗик в Бурятии угробил пассажира

В аварии мужчина получил смертельную травму
Текст: Елена Кокорина
Перевернувшийся УАЗик в Бурятии угробил пассажира

Вчера утром, 3 сентября, в Кижингинском районе Бурятии 46-летний водитель автомобиля «УАЗ-3303» не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. ДТП произошло на автодороге «Кижинга – Хуртэй» в 1,5 км. от с. Загустай.

В результате аварии 44-летний пассажир получил серьезную травму и погиб на месте, сообщили в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики было выявлено около трех сотен нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 15 пьяных водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ

ДТП

