Четыре человека пострадали в страшном ДТП на трассе в Бурятии

Крупное ДТП произошло сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Там возле станции Переемная столкнулись автобус, фура и фургон «Форд транзит».Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», по предварительным данным, в аварии пострадали три человека: водитель фургона и два пассажира. Одного человека зажало в автомобиле, его пытаются вытащить. На место происшествия из Выдрино выехали сотрудники пожарной части и скорой помощи. Сейчас на данном участке введено реверсивное движение.В ГИБДД Бурятии уточнили, что в ДТП пострадали четверо.«Около 14 часов произошло столкновение трех транспортных средств: фуры «Фотон», автомобилей «Форд Транзит» и «Киа Соренто». Предварительно, пострадали 4 человека. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.