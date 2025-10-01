Происшествия 01.10.2025 в 11:36

На Дивизке в Улан-Удэ напали на школьницу

Мать девочки утверждает, что это был пьяный мужчина
Текст: Светлана Чун-зу-мин
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ на станции Дивизионная пьяный мужчина напал на школьницу. Об этом в одном из местных чатов сообщила мать девочки.

«Дочь возвращалась с хореографии, на нее напал какой-то пьяный мужик, схватил за шею (она ходит в военной форме). Спасли навыки обороны и берцы. Случилось все в темном переулке от остановки к 742 дому», - рассказала женщина.

Случай прокомментировала замдиректора по СриОПД школы № 58 Оксана Усольцева. Она подтвердила, что инцидент с учащейся произошел в вечернее время.

«К счастью, обошлось без последствий. Однако это серьёзный сигнал для особого внимания к безопасности наших детей. Мы отрабатываем с районом по освещению, с МВД по патрулированию. Кроме того, решается вопрос об организации патрулирования военными», - написала Усольцева в чате «Жизнь Дивизки».

В пресс-службе МВД по Бурятии корреспонденту «Номер один» заявили, что сообщений в полицию не поступало.


