Происшествия 11.11.2025 в 11:17

В Улан-Удэ вспыхнул деревянный четырехквартирный дом

Из горящего строения самостоятельно эвакуировались 6 человек
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ вспыхнул деревянный четырехквартирный дом
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сегодня утром в Улан-Удэ случился пожар в деревянном четырехквартирном доме по улице Строителей. Из горящего строения самостоятельно эвакуировались 6 человек. Обошлось без пострадавших.

На место выехали огнеборцы МЧС России. Они ликвидировали загорание квартиры и кровли дома на предварительной площади 25 «квадратов».

«К тушению привлекались 22 человека и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
