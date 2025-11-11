В Улан-Удэ вспыхнул деревянный четырехквартирный дом

Сегодня утром в Улан-Удэ случился пожар в деревянном четырехквартирном доме по улице Строителей. Из горящего строения самостоятельно эвакуировались 6 человек. Обошлось без пострадавших.

На место выехали огнеборцы МЧС России. Они ликвидировали загорание квартиры и кровли дома на предварительной площади 25 «квадратов».

«К тушению привлекались 22 человека и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России», - отметили в чрезвычайном ведомстве.