В Улан-Удэ будут судить горожанина, ударившего фельдшера скорой

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, который в ходе госпитализации устроил дебош в автомобиле скорой помощи и ударил медика по лицу. Агрессивному мужчине инкриминировали ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применение насилия).Преступление произошло в ночь на 17 октября 2025 года. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, фигурант после употребления спиртного и драки со знакомыми почувствовал недомогание. Супруга вызвала ему скорую. Приехавший фельдшер после осмотра принял решение о госпитализации мужчины.«По пути в больницу злоумышленник вскочил на ноги, стал ругаться, кричать, пытался выпрыгнуть из машины на ходу. Затем он нанес удар кулаком по лицу фельдшера, который пытался удержать пациента и предотвратить его падение из двигавшейся машины», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Известно, что мужчина еще в ходе следствия признал вину и раскаялся.