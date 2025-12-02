Происшествия 02.12.2025 в 14:55
В Улан-Удэ будут судить горожанина, ударившего фельдшера скорой
Медик пытался удержать мужчину, который хотел на ходу выпрыгнуть из кареты скорой
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении горожанина, который в ходе госпитализации устроил дебош в автомобиле скорой помощи и ударил медика по лицу. Агрессивному мужчине инкриминировали ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применение насилия).
Преступление произошло в ночь на 17 октября 2025 года. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, фигурант после употребления спиртного и драки со знакомыми почувствовал недомогание. Супруга вызвала ему скорую. Приехавший фельдшер после осмотра принял решение о госпитализации мужчины.
«По пути в больницу злоумышленник вскочил на ноги, стал ругаться, кричать, пытался выпрыгнуть из машины на ходу. Затем он нанес удар кулаком по лицу фельдшера, который пытался удержать пациента и предотвратить его падение из двигавшейся машины», - рассказали в следственном ведомстве.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Известно, что мужчина еще в ходе следствия признал вину и раскаялся.
