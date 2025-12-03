В Бурятии ищут бесследно исчезнувшего мужчину

В Бурятии разыскивают жителя села Мухоршибирь Дмитрия Гуслякова. 46-летний мужчина в феврале 2025 года уехал работать на фермерскую стоянку. Со слов родственников, она расположена в селах Верхний или Нижний Жирим Тарбагатайского района.В последний раз мужчина выходил на связь в марте 2025 года.Особые приметы: инвалид 2-й группы (умственная отсталость), полностью не сгибается средний палец на правой руке.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить в полицию по телефонам: 8-908-597-59-68 или 8-30143-21839.