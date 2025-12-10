В Бурятии микроавтобус, везший ритуальные венки, столкнулся с большегрузом

На федеральной трассе в Бурятии, возле села Большая Речка Кабанского района случилось жуткое ДТП.

Там столкнулись лоб в лоб большегрузный автомобиль и микроавтобус. Как сообщили в телеграм-канале Кабанск-инфо.24/7, предварительно, погиб один человек. Есть пострадавшие.

Судя по фото, микрик вез ритуальные венки.

На месте аварии ввели реверсивное движение. Устанавливаются обстоятельства произошедшей автокатастрофы.