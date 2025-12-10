Происшествия 10.12.2025 в 13:15
В Бурятии микроавтобус, везший ритуальные венки, столкнулся с большегрузом
Предварительно, один человек погиб
Текст: Карина Перова
На федеральной трассе в Бурятии, возле села Большая Речка Кабанского района случилось жуткое ДТП.
Там столкнулись лоб в лоб большегрузный автомобиль и микроавтобус. Как сообщили в телеграм-канале Кабанск-инфо.24/7, предварительно, погиб один человек. Есть пострадавшие.
Судя по фото, микрик вез ритуальные венки.
На месте аварии ввели реверсивное движение. Устанавливаются обстоятельства произошедшей автокатастрофы.
Тегисмертельное ДТП авария