Происшествия 10.12.2025 в 13:15

В Бурятии микроавтобус, везший ритуальные венки, столкнулся с большегрузом

Предварительно, один человек погиб
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии микроавтобус, везший ритуальные венки, столкнулся с большегрузом
Фото: ТГ-канал Кабанск-инфо.24/7

На федеральной трассе в Бурятии, возле села Большая Речка Кабанского района случилось жуткое ДТП.

Там столкнулись лоб в лоб большегрузный автомобиль и микроавтобус. Как сообщили в телеграм-канале Кабанск-инфо.24/7, предварительно, погиб один человек. Есть пострадавшие.

Судя по фото, микрик вез ритуальные венки. 

На месте аварии ввели реверсивное движение. Устанавливаются обстоятельства произошедшей автокатастрофы.

Теги
смертельное ДТП авария

Все новости

В Бурятии микроавтобус, везший ритуальные венки, столкнулся с большегрузом
10.12.2025 в 13:15
Не стало видного ученого-натуралиста, разводившего в Бурятии глухарей
10.12.2025 в 12:40
«Ростелеком» выступил партнером первенства Бурятии по фигурному катанию
10.12.2025 в 12:40
В Забайкальском крае собирают помощь семье участника СВО, где погибли трое детей
10.12.2025 в 12:27
На трассе в Бурятии заметили рыжего «инспектора»
10.12.2025 в 12:18
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать удачное новогоднее дерево
10.12.2025 в 11:57
Фонд капитального ремонта объявляет акцию по списанию пени
10.12.2025 в 11:54
Три дома сгорели за сутки в Бурятии, один человек погиб
10.12.2025 в 11:45
Жители Бурятии стали экономить на еде
10.12.2025 в 11:21
Режиссер из Бурятии поставит эскиз спектакля на сцене Малого театра
10.12.2025 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Забайкальском крае собирают помощь семье участника СВО, где погибли трое детей
Микроавтобус, в котором ехала семья бойца, попал в жуткую аварию
10.12.2025 в 12:27
Три дома сгорели за сутки в Бурятии, один человек погиб
С наступлением холодов количество пожаров в республике растет
10.12.2025 в 11:45
Огромную сумму долларов изъяли в Бурятии у монгольского студента
Пачки американской валюты парень распихал по карманам одежды
10.12.2025 в 09:52
В Улан-Удэ сбитая женщина попала в реанимацию
Второго пострадавшего пешехода отпустили домой
10.12.2025 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru