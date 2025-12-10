Происшествия 10.12.2025 в 14:22

В Бурятии малотоннажник влетел в фуру во время обгона

Стали известны подробности ДТП в Кабанском районе
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии малотоннажник влетел в фуру во время обгона
Фото: УГИБДД по Бурятии

Стали известны подробности сегодняшнего трагического ДТП в Кабанском районе Бурятии. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Предварительно, на федеральной трассе «Иркутск – Улан-Удэ – Чита», в местности «Байкальский Прибой», водитель автомобиля «Рено Мастер» во время обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак».

«45-летний пассажир автомашины «Рено Мастер» от полученных травм скончался на месте происшествия», - подчеркнули в ГАИ республики.

В прокуратуре Бурятии контролируют установление обстоятельств ДТП. В ведомстве подчеркнули, что погибшим пассажиром был военком Тункинского района. Водители автобуса и большегруза от госпитализации отказались.

Теги
авария ДТП ГАИ

Все новости

«Они окружили ее, разодрали пуховик»
10.12.2025 в 15:11
В Иркутске суд отправил в колонию мошенников из Минздрава
10.12.2025 в 14:53
В Бурятии сын председателя райсовета стал «бизнес-гением» на бюджетных миллионах
10.12.2025 в 14:43
В Бурятии малотоннажник влетел в фуру во время обгона
10.12.2025 в 14:22
В Улан-Удэ горит торговый центр
10.12.2025 в 14:07
В Бурятии микроавтобус, везший ритуальные венки, столкнулся с большегрузом
10.12.2025 в 13:15
Не стало видного ученого-натуралиста, разводившего в Бурятии глухарей
10.12.2025 в 12:40
«Ростелеком» выступил партнером первенства Бурятии по фигурному катанию
10.12.2025 в 12:40
В Забайкальском крае собирают помощь семье участника СВО, где погибли трое детей
10.12.2025 в 12:27
На трассе в Бурятии заметили рыжего «инспектора»
10.12.2025 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
«Они окружили ее, разодрали пуховик»
Новосибирец спас женщину от бродячих собак, которые насмерть загрызли его невесту
10.12.2025 в 15:11
В Иркутске суд отправил в колонию мошенников из Минздрава
Преступники завысили стоимость оборудования для онкодиспансера
10.12.2025 в 14:53
В Бурятии сын председателя райсовета стал «бизнес-гением» на бюджетных миллионах
В особенностях дурно пахнущего семейного подряда сейчас разбираются правоохранители
10.12.2025 в 14:43
В Улан-Удэ горит торговый центр
Сейчас огонь продолжает распространяться по зданию
10.12.2025 в 14:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru