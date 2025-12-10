В Бурятии малотоннажник влетел в фуру во время обгона

Стали известны подробности сегодняшнего трагического ДТП в Кабанском районе Бурятии. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Предварительно, на федеральной трассе «Иркутск – Улан-Удэ – Чита», в местности «Байкальский Прибой», водитель автомобиля «Рено Мастер» во время обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак».

«45-летний пассажир автомашины «Рено Мастер» от полученных травм скончался на месте происшествия», - подчеркнули в ГАИ республики.

В прокуратуре Бурятии контролируют установление обстоятельств ДТП. В ведомстве подчеркнули, что погибшим пассажиром был военком Тункинского района. Водители автобуса и большегруза от госпитализации отказались.