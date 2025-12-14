В Улан-Удэ начались массовые отключение электроэнергии

Почти сутки сидят без света жители микрорайона Радужный в городе Улан-Удэ. В субботу в 16:00 электроэнергия исчезла во всем поселке.

- Нам сказали что сгорел трансформатор и необходимы ремонтные работы, однако сроки постоянно сдвигались и в диспетчерской нам толком сказать не могли, когда этот кошмар закончится, - говорит Андрей, владелец частного дома. - Часть людей в посёлке уехала на выходные на Байкал и поставило дома на электроотопление, соответственно у них полопались трубы, поскольку не каждый дом может выдержать нахождение без отопления около суток. Ведь

люди ставят на минимальный режим электроотопления при отъезде, которое не рассчитано на длительные сбои в подаче тока.



Часть жителей готовят судебные иски против энергетиков, которые не обеспечили своевременную подачу электричества согласно договорам. Юристы уже занимаются этим вопросом.



Начало декабря выдалась весьма аварийным для жителей Улан-Удэ в частности трансформаторные подстанции говорили на Левом Берегу и Верхней Березовке, аварийные отключения меньшей интенсивности были зафиксированы и в Октябрьском районе столице Бурятии.