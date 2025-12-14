Происшествия 14.12.2025 в 11:12

В Улан-Удэ начались массовые отключение электроэнергии

Жители микрорайона Радужный почти сутки сидят без света
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ начались массовые отключение электроэнергии
Фото: Номер один

Почти сутки сидят без света жители микрорайона Радужный в городе Улан-Удэ. В субботу в 16:00 электроэнергия исчезла во всем поселке.
- Нам сказали что сгорел трансформатор и необходимы ремонтные работы, однако сроки постоянно сдвигались и в диспетчерской нам толком сказать не могли, когда этот кошмар закончится, - говорит Андрей, владелец частного дома. - Часть людей в посёлке уехала на выходные на Байкал и поставило дома на  электроотопление,  соответственно у них полопались трубы, поскольку не каждый дом может выдержать нахождение без отопления около суток. Ведь 
 люди ставят на минимальный режим электроотопления при отъезде, которое не рассчитано  на длительные сбои в подаче тока. 

Часть жителей  готовят судебные иски против энергетиков,  которые не обеспечили своевременную подачу электричества  согласно договорам. Юристы  уже занимаются этим вопросом. 

Начало декабря выдалась весьма аварийным для жителей Улан-Удэ в частности трансформаторные подстанции говорили на Левом Берегу и Верхней Березовке, аварийные отключения меньшей интенсивности были зафиксированы и в Октябрьском районе столице Бурятии.

Теги
электричество

Все новости

Рубль резко дешевеет
14.12.2025 в 11:26
В Улан-Удэ начались массовые отключение электроэнергии
14.12.2025 в 11:12
Скотине в Бурятии не дадут помереть с голоду
14.12.2025 в 08:00
В Бурятии идет битва за мусорные баки
14.12.2025 в 07:00
Жители Бурятии загнали себя в кредитную кабалу
13.12.2025 в 14:00
На этой неделе Бурятия установила новый рекорд электропотребления
13.12.2025 в 13:33
Жители Забайкалья являются лидерами по бронированию зимнего Байкала
13.12.2025 в 11:47
В Улан-Удэ устранили последствия коммунальной аварии
13.12.2025 в 11:40
37 человек обманули мошенники в Бурятии за неделю
13.12.2025 в 11:23
Иркутянин заработал в Бурятии 6 миллионов на мускусной железе
13.12.2025 в 10:27
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ устранили последствия коммунальной аварии
Она случилась на сетях ТГК-14
13.12.2025 в 11:40
Иркутянин заработал в Бурятии 6 миллионов на мускусной железе
Бизнесмен незаконно сбыл ценный товар в страны Восточной Азии
13.12.2025 в 10:27
В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку
Пожилую женщину госпитализировали с травмами
13.12.2025 в 10:06
В Бурятии мать четверых детей скончалась, выпив самогон и семь банок энергетика
Трагедия случилась в селе Уро
12.12.2025 в 17:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru