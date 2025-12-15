Происшествия 15.12.2025 в 14:44

В Улан-Удэ один ребенок погиб, а еще шестеро осиротели

Страшная трагедия произошла в многодетной семье из-за отключения электричества
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
Трагедия произошла 14 декабря в одном из домов в улан-удэнском СНТ «Черемушки». Там от отравления угарным газом погибли сразу три человека: двое взрослых и один ребенок. 

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, дом, где случилась беда, отапливался с помощью электрического котла. Однако 12 электроснабжение в жилище отключили из-за неоплаченных счетов. Для обогрева помещения родители поставили дизельный генератор, причем его установили в непроветриваемом месте.

Всего в доме вместе с родителями проживали семеро детей, и масштабы трагедии могли бы быть намного больше. Но ранее в тот же день к родителям приехал старший сын. Он уже жил отдельно и забрал из дома шестерых детей к себе. В жилище кроме взрослых остался лишь самый младший ребенок. Вскоре после этого связь с ними прервалась, а около полуночи всех троих обнаружили мертвыми.

«По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - рассказали в следственном ведомстве. 
