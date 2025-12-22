В Бурятии депутат-коррупционер заехал на «строгач»

Напомним, 34-летний Эрдэм Тоглохинов помимо руководства автономным учреждением являлся депутатом местного райсовета. Весной этого года его задержали силовики по обвинению в хищении 1,4 млн рублей. Дома под полом правоохранители нашли у народного избранника тайник , где лежали 4 миллиона рублей.





Действия директора учреждения суд квалифицировал как крупное хищение и служебный подлог. С учетом признания вины и смягчающих обстоятельств Эрдэма Тоглохинова приговорили к 4 годам лишения свободы и освободили из-под стражи, где он находился во время следствия и суда. Причиненный бюджету ущерб осужденный возместил еще до вынесения вердикта.





В Тункинском районе Бурятии директор муниципального автономного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Эрдэм Тоглохинов получил вторую судимость и в результате оказался в колонии строгого режима. Это следует из приговора, который «Номер один» обнаружил на сайте суда.Как сообщали тогда в Следственном комитете, в сентябре 2024 года обвиняемый от лица возглавляемого учреждения заключил контракт с местными предпринимателем. Речь шла о ремонте моста возле улуса Далахай и подъездных путей к нему, размытых после прошедших летом проливных дождей.«При проведении работ для обустройства дороги были использованы бывшие в употреблении трубы с гидроизоляцией, которые подрядчику передали бесплатно в рамках оказанной правительством республики помощи. Однако, обвиняемый составил от имени предпринимателя и утвердил акты, в которые внес заведомо ложные сведения о покупке данных труб и их гидроизоляции, а также завысил стоимость приобретения и доставки песчано-гравийной смеси. В результате на основании этих документов подрядчику были излишне перечислены 1,4 млн рублей», - сообщали правоохранители.После того, как деньги упали на счета бизнесмена, Эрдэм Тоглохинов потребовал от него вернуть излишне уплачиваемую сумму. Предприниматель не стал спорить и отдал деньги.Однако, силовики на этом не успокоились. Вскоре Эрдэму Тоглохинову предъявили новое обвинение: в получении взятки и легализации средств, полученных преступным путем. По версии правоохранителей, он получил 180 тысяч рублей от предпринимателя, поставлявшего гравий для Службы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Чтобы легализовать взятку, депутат оформил деньги как «дар» от отца.На этот раз Эрдэм Тоглохинов вновь признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. При вынесении приговора суд учел наличие у депутата двух детей, положительные характеристики, оказание помощи бойцам на СВО, а также полученные им благодарственные письма и грамоты. В результате ему назначили наказание ниже минимального предела. С учетом предыдущей судимости директор учреждения получил 1 год 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в 1,8 млн рублей – десятикратный размер суммы взятки. Кроме того, суд постановил конфисковать у Эрдэма Тоглохинова 180 тысяч рублей – сумму взятки, а также автомобиль «Тойота Королла», приобретенный с использованием коррупционных денег.После оглашения приговора депутата взяли под стражу в зале суда. Обжаловать приговор Эрдэм Тоглохинов не стал.Фото: МВД Бурятии