Происшествия 22.12.2025 в 12:37

В Бурятии депутат-коррупционер заехал на «строгач»

Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК РФ
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии депутат-коррупционер заехал на «строгач»
В Тункинском районе Бурятии директор муниципального автономного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Эрдэм Тоглохинов получил вторую судимость и в результате оказался в колонии строгого режима. Это следует из приговора, который «Номер один» обнаружил на сайте суда. 

Напомним, 34-летний Эрдэм Тоглохинов помимо руководства автономным учреждением являлся депутатом местного райсовета. Весной этого года его задержали силовики по обвинению в хищении 1,4 млн рублей. Дома под полом правоохранители нашли у народного избранника тайник, где лежали 4 миллиона рублей. 


Как сообщали тогда в Следственном комитете, в сентябре 2024 года обвиняемый от лица возглавляемого учреждения заключил контракт с местными предпринимателем. Речь шла о ремонте моста возле улуса Далахай и подъездных путей к нему, размытых после прошедших летом проливных дождей. 

«При проведении работ для обустройства дороги были использованы бывшие в употреблении трубы с гидроизоляцией, которые подрядчику передали бесплатно в рамках оказанной правительством республики помощи. Однако, обвиняемый составил от имени предпринимателя и утвердил акты, в которые внес заведомо ложные сведения о покупке данных труб и их гидроизоляции, а также завысил стоимость приобретения и доставки песчано-гравийной смеси. В результате на основании этих документов подрядчику были излишне перечислены 1,4 млн рублей», - сообщали правоохранители. 

После того, как деньги упали на счета бизнесмена, Эрдэм Тоглохинов потребовал от него вернуть излишне уплачиваемую сумму. Предприниматель не стал спорить и отдал деньги.

Действия директора учреждения суд квалифицировал как крупное хищение и служебный подлог. С учетом признания вины и смягчающих обстоятельств Эрдэма Тоглохинова приговорили к 4 годам лишения свободы и освободили из-под стражи, где он находился во время следствия и суда. Причиненный бюджету ущерб осужденный возместил еще до вынесения вердикта.


Однако, силовики на этом не успокоились. Вскоре Эрдэму Тоглохинову предъявили новое обвинение: в получении взятки и легализации средств, полученных преступным путем. По версии правоохранителей, он получил 180 тысяч рублей от предпринимателя, поставлявшего гравий для Службы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Чтобы легализовать взятку, депутат оформил деньги как «дар» от отца.

На этот раз Эрдэм Тоглохинов вновь признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. При вынесении приговора суд учел наличие у депутата двух детей, положительные характеристики, оказание помощи бойцам на СВО, а также полученные им благодарственные письма и грамоты. В результате ему назначили наказание ниже минимального предела. С учетом предыдущей судимости директор учреждения получил 1 год 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в 1,8 млн рублей – десятикратный размер суммы взятки. Кроме того, суд постановил конфисковать у Эрдэма Тоглохинова 180 тысяч рублей – сумму взятки, а также автомобиль «Тойота Королла», приобретенный с использованием коррупционных денег.

После оглашения приговора депутата взяли под стражу в зале суда. Обжаловать приговор Эрдэм Тоглохинов не стал.

Фото: МВД Бурятии
Теги
взятка подлог хищение

Все новости

В Бурятии приближается новогодний период «пьяных» пожаров
22.12.2025 в 12:41
В Бурятии депутат-коррупционер заехал на «строгач»
22.12.2025 в 12:37
В Улан-Удэ забайкалка сделала иностранца отцом своего сына за 250 тысяч
22.12.2025 в 12:29
Автобусы в Улан-Удэ участвуют в новогоднем конкурсе
22.12.2025 в 12:22
Улан-удэнцы смыли в канализацию литровую бутылку из-под масла
22.12.2025 в 11:57
Хороший лед на Байкале ждут после 15 января 2026 года
22.12.2025 в 11:52
Студент в Улан-Удэ добровольно расстался с 2,5 млн рублей
22.12.2025 в 11:45
По пожару в улан-удэнском ТЦ «Баянгол» идет дознание
22.12.2025 в 11:43
В Бурятии сельский майнер украл электричества на 37 млн рублей
22.12.2025 в 10:58
Центр креативных индустрий в Улан-Удэ сдадут в апреле
22.12.2025 в 10:56
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Улан-удэнцы смыли в канализацию литровую бутылку из-под масла
Специалисты устраняли засор почти два часа
22.12.2025 в 11:57
В Бурятии сельский майнер украл электричества на 37 млн рублей
Любителя крипты отправили в колонию-поселение
22.12.2025 в 10:58
В Бурятии у 60-летнего дальнобойщика случился инсульт за рулем
Из-за этого мужчина влетел в прицеп фуры
22.12.2025 в 10:28
В Улан-Удэ водителя переехал собственный грузовик
Трагедия случилась на улице Конечной
22.12.2025 в 10:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru