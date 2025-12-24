Происшествия 24.12.2025 в 11:47

Жительница Бурятии надолго отправилась в колонию за пьяное ДТП

В аварии с тремя машинами пострадали дети
Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии надолго отправилась в колонию за пьяное ДТП
Фото: ГИБДД Бурятии
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении 28-летней женщины, по вине которой произошло крупное ДТП с пострадавшими детьми. Автоледи не только была пьяна, но и ездила с поддельными правами.

Происшествие случилось вечером 22 апреля 2025 года в Прибайкальском районе Бурятии. Там на федеральной трассе в километре от села Старое Татаурово 28-летняя женщина за рулем автомобиля «Ниссан Вингроад», стоявшего у обочины, внезапно начала разворот. Не убедившись в безопасности маневра, она врезалась в едущую «Хонду Стрим», которую от удара отбросило на микроавтобус «Санг Йонг Истана».

В результате аварии пострадали 17-летняя пассажирка «Ниссана» и три пассажира «Хонды» - 12-летний и 13-летний мальчики и 17-летняя девушка. Особенно не повезло одному ребенку из «Хонды» - он получил тяжелые травмы.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновница ДТП была пьяна, результат её освидетельствования составил 0,61 мг/л. Кроме того, полицейским она предъявила поддельное водительское удостоверение. 

Женщину задержали и отправили под домашний арест. В ходе расследования ей предъявили обвинения по двум статьям УК РФ: за ДТП с пострадавшими и липовые права. Прибайкальский районный суд признал автоледи виновной и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также с нее взыскали 750 тысяч рублей материального ущерба и еще 700 тысяч в счет компенсации морального вреда.

Приговор обжаловали и гособвинитель, и сам виновница аварии, посчитавшая назначенное ей наказание излишне суровым. В итоге, рассмотрев доводы сторон, Верховный суд Бурятии изменил приговор и увеличил женщине срок до 3 лет 8 месяцев лишения свободы.
На Тимлюйском цементном заводе оценили эффект участия в федеральном проекте «Производительность труда»
24.12.2025 в 12:31
Улан-удэнец заявил полицейским, что собирал коноплю для кроликов
24.12.2025 в 12:09
В Бурятии лиса едва не угодила под колеса авто
24.12.2025 в 11:40
Оператору связи влепили крупный штраф после взлома личного кабинета улан-удэнки
24.12.2025 в 11:01
В Улан-Удэ сбили 12-летнюю девочку
24.12.2025 в 10:15
«Байкальская лесная компания» приказала долго жить
24.12.2025 в 10:10
Участковый в Бурятии спас супружескую пару от смерти
24.12.2025 в 10:09
Главе района в Бурятии внесли представление после паводка в селе
24.12.2025 в 10:00
В Бурятии 60-летний мужчина забрал телефон 12-летней девочки
24.12.2025 в 09:38
