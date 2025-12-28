Происшествия 28.12.2025 в 18:04

Неизвестная грузовая фура вызвала переполох в Улан-Удэ

Инцидент произошел в районе торгового центра «Абсолют» на улице Шумяцкого, 3
A- A+
Текст: Иван Иванов
Неизвестная грузовая фура вызвала переполох в Улан-Удэ
Неизвестные лица оставили огромный фургон на общественной площадке. Фургон перегородил вид на несколько расположенных магазинов. Владельцы бизнесов пожаловались на самоуправство, однако результатов не добились. 

Правоохранительные органы на данный факт реагировать не торопятся, хотя звонки были сделаны и зафиксированы. Так, звонок в Росгвардию привел к тому, что приехал наряд сотрудников, которые посмотрели на фургон, не нашли там ничего предосудительного и уехали. 

Возникает вопрос: неужели в условиях сложной сегодняшней антитеррористической обстановки можно вот просто бросить фуру возле торгового центра и уехать в неизвестном направлении?

Фото: «Номер один».

Теги
фура

Все новости

Неизвестная грузовая фура вызвала переполох в Улан-Удэ
28.12.2025 в 18:04
Жителям посоветовали заменить майонез йогуртом на новогоднем столе
28.12.2025 в 09:56
Творческое объединение БАТО выступило в музее им Сампилова с бараньими косточками
28.12.2025 в 09:44
Три человека погибли в тройном ДТП на трассе в Прибайкальском районе
28.12.2025 в 09:37
Запах хвои против вечной красоты
28.12.2025 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 декабря 2025 года
28.12.2025 в 07:01
Итоги года: скандалы, которые потрясли Бурятию
28.12.2025 в 07:00
В Бурятии казачий атаман присвоил муниципальную землю
27.12.2025 в 17:11
Бурятию ждет год планетарных сближений
27.12.2025 в 14:00
Жители Бурятии в этом году отдали мошенникам почти 550 миллионов рублей
27.12.2025 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Три человека погибли в тройном ДТП на трассе в Прибайкальском районе
Прокуратура взяла на контроль расследование аварии
28.12.2025 в 09:37
В Бурятии казачий атаман присвоил муниципальную землю
На ней он сажал картошку и разводил скот
27.12.2025 в 17:11
Жители Бурятии в этом году отдали мошенникам почти 550 миллионов рублей
Это на 100 миллионов меньше, чем в 2024 году
27.12.2025 в 13:40
Житель Бурятии стащил кролика в зоомагазине
Ворованное животное мужчина подарил жене на Новый год
27.12.2025 в 10:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru