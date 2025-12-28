Неизвестная грузовая фура вызвала переполох в Улан-Удэ

Неизвестные лица оставили огромный фургон на общественной площадке. Фургон перегородил вид на несколько расположенных магазинов. Владельцы бизнесов пожаловались на самоуправство, однако результатов не добились.Правоохранительные органы на данный факт реагировать не торопятся, хотя звонки были сделаны и зафиксированы. Так, звонок в Росгвардию привел к тому, что приехал наряд сотрудников, которые посмотрели на фургон, не нашли там ничего предосудительного и уехали.Возникает вопрос: неужели в условиях сложной сегодняшней антитеррористической обстановки можно вот просто бросить фуру возле торгового центра и уехать в неизвестном направлении?Фото: «Номер один».