Мошенники выманили миллион у отца школьника из Улан-Удэ

Утром 5 января улан‑удэнцу в мессенджере поступило сообщение от якобы руководителя класса, в котором учится его ребенок. В сообщении рассказывалось о скандале с незаконным оборотом банковских карт в школе. Аферист сообщил ошеломленному мужчине о задержании двух подозреваемых, причастных к преступлению, и посоветовал держаться подальше от подобных схем.Затем с отцом связался лже-сотрудник ФСБ. Для убедительности он направил фото служебного удостоверения и предложил продолжить общение по видеовызову.Он рассказал, что задержаны подозреваемые, которые могут быть причастны к покупке банковских карт, и скинул видеоролик о мошенничествах. Дальнейшее общение происходило по аудиосвязи.Далее аферист заявил, что на имя мужчины якобы открыт банковский счёт, на который поступило 800 тысяч рублей, а средства с него были обналичены в Улан‑Удэ. По его словам, задержанный подозреваемый заявил, что передал эти деньги отцу школьника.Мужчина сказал, что деньги не получал, но мошенник смог выведать данные о банковских картах мужчины и сколько денег на них лежит.Узнав, что сбережения у мужчины есть, аферист сказал, что деньги нужно проверить на законность происхождения через специальный сервис, после чего их обязательно вернут.Злоумышленник потребовал снять наличные в конкретном отделении одного из банков столицы Бурятии. Однако из‑за праздников касса не работала.Тогда аферист прислал документ с QR‑кодом, по которому горожанин должен был перевести деньги. В случае отказа мошенник угрожал привлечением к уголовной ответственности.Улан-удэнец перешёл по QR‑коду и совершил четыре перевода на общую сумму около 194 тысяч рублей. Последующие операции заблокировал банк.Затем аферист предложил перевести денежные средства с одной карты на другую, а после продолжить переводы через тот же QR‑код. Мужчина послушался и сделал еще 18 переводов на общую сумму более 839 тысяч рублей.После этого мошенник заявил о перегрузке платёжной системы и потребовал перевести оставшиеся средства на карту третьего банка по указанному им номеру телефона.При попытке выполнить операцию транзакцию заблокировал банк, карта и приложение оказались недоступны. Злоумышленник завершил видеосвязь и прекратил общение. Вскоре он удалил и переписку в мессенджере.Только вечером того же дня улан‑удэнец, поговорив с родственниками, понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.Общая сумма причинённого ущерба составила более 1 миллиона 32 тысяч рублей.По данным МВД по Бурятии, всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано 12 преступлений, совершённых с использованием IT‑технологий: 10 - кибермошенничеств, 1 - кража денег с банковского счёта, 1 - взлом портала Госуслуг.В общей сложности жители региона потеряли более 1 миллиона 238 тысяч рублей, из них более 1 миллиона 173 тысяч рублей - улан‑удэнцы.На обманные уловки попались жители города Улан‑Удэ, Заиграевского, Закаменского и Иволгинского районов.Полиция Бурятии напоминает: если позвонивший вам незнакомый человек называет себя представителем того или иного ведомства, следует немедленно прекратить разговор. Перезвоните по официально опубликованным телефонам той службы, сотрудником которой он представился, и уточните его личность и полномочия.Не дайте себя запугать или обмануть!Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию!Фото: "Номер один"