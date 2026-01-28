В Улан-Удэ на дорожников возбудили уголовку

Прокуратура Бурятии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании «Мостдорсибстрой». В 2025 году она выиграла аукцион на ремонт улицы Менжинского. Чтобы стать победителем, фирма в ходе торгов уронила начальную цену контракта с 17 до 13 млн рублей. Однако, свои обязательства не выполнила.«В установленный срок работы по ремонту дороги на ул. Менжинского не были выполнены. При этом выяснилось, что для участия в торгах компания представила подложные документы, подтверждающие опыт работы организации в сфере дорожного строительства. Недостоверная документация позволила фирме стать победителем аукциона и заключить многомиллионный контракт в обход конкурентных процедур», - рассказали в прокуратуре.После проверки организацию включили в реестр недобросовестных исполнителей, полученный аванс заставили вернуть в бюджет. А дорога так и осталась не отремонтированной. По ней пришлось проводить новые торги, они состоялись в декабре прошлого года.Как уточнили в прокуратуре, дело возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).«Ход и результаты следствия находятся на контроле», - заверили в надзорном ведомстве.