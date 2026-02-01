Происшествия 01.02.2026 в 12:46
В Улан-Удэ мужчина отравился угарным газом
Его госпитализировали после пожара на улице Буйко
Текст: Макар Захаров
Поздним вечером в квартире трехэтажного жилого дома произошел пожар. В результате происшествия пострадал один человек.
Силами пожарных было эвакуировано шесть жильцов. Еще десять - самостоятельно покинули здание.
65-летний мужчина получил отравление продуктами горения. Его госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать возгорание на площади 20 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
