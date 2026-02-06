В Улан-Удэ заслуженного врача осудили за смерть пациентки

Верховный суд Бурятии поставил точку в деле врача анестезиолога-реаниматолога Республиканского перинатального центра. Пожилой медик обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).Как следует из материалов дела, подсудимый работал в различных медицинских организациях уже более 45 лет и являлся врачом высшей категории. 28 ноября 2023 года он участвовал в экстренной операции. Пациентке делали кесарево сечение. Однако вмешательство прошло неудачно: у женщины остановилось сердце, а затем наступила клиническая смерть. Почти четыре месяца она пролежала в вегетативном состоянии, после чего умерла.По делу было начато расследование. Привлеченные к делу эксперты пришли к выводу, что в смерти пациентки виноват анестезиолог-реаниматолог.«При оказании медицинской помощи имело место невыполнение врачом анестезиологом-реаниматологом обязательных мероприятий (зондирование желудка и его опорожнение), направленных на предотвращение регургитации содержимого желудка, попадания пищевых масс в дыхательные пути и развития аспирации после индукции анестезии, что предусмотрено требованиями порядка оказания медицинской помощи взрослому населению. В случае оказания квалифицированной медицинской помощи анестезиологом-реаниматологом, в том числе проведения соответствующей предоперационной подготовки, было возможно предотвращение неблагоприятного исхода и сохранение жизни пациентки», - констатировала комиссия экспертов из АНО «Алтайское Бюро независимых СМЭ».Сам врач вину в смерти пациентки не признал, а выводы комиссии назвал ошибочными. Тем не менее, Октябрьский суд посчитал, что виновность медика подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.При вынесении приговора суд учел многочисленные смягчающие обстоятельства: привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики с места жительства и работы, из Медицинской палаты Бурятии и со стороны коллег, наличие многочисленных грамот, благодарственных писем, медалей, преклонный возраст подсудимого и болезненное состояние его здоровья.В результате анестезиолог получил 2 года ограничения свободы. Оно выразилось в обязанности не менять места жительства и не выезжать за пределы Улан-Удэ без согласия уголовно-исполнительной инспекции.Приговором остались недовольны все участники процесса. Так, в своей апелляционной жалобе осужденный врач настаивал на пересмотре дела. Потерпевший, в свою очередь, просил назначить медику дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в медицинских учреждениях.«Врач анестезиолог-реаниматолог играет ключевую роль в обеспечении безопасности пациентов во время хирургических операций. Осужденный является пенсионером и находится в преклонном возрасте, что могло способствовать некачественной медицинской помощи. Данный запрет поможет не допустить подобные происшествия в будущем», - так он обосновал свою позицию. К слову, его в этом вопросе поддержал и гособвинитель.Но Верховный суд Бурятии оснований для изменения или отмены приговора не нашел. Тем не менее, отбывать наказание осужденному врачу не придется. Ведь срок давности по данной уголовной статье составляет всего два года. Он истек еще до рассмотрения апелляционных жалоб.«На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить осужденного от наказания за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования», - такой итоговый вердикт вынес Верховный суд Бурятии.