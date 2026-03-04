Происшествия 04.03.2026 в 17:43
В Иркутской области мальчик спас отца от преступников
При нападении на автомобиль подросток смог вырваться и позвать на помощь
Текст: Иван Иванов
Двое жителей Железногорска-Илимского предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого и его 9-летнего сына, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на региональные управления Следственного комитета и прокуратуры.
В мае 2025 года в Иркутске произошла настоящая драма, которая потрясла жителей необычайной смелостью младшего героя. Тогда двое злоумышленников, предположительно, на почве ревности, напали на 48-летнего мужчину, который подъехал на своей машине к дому вместе с 9-летним сыном. Фигуранты, скрыв лица, заскочили на заднее сидение машины и накинули удавку на водителя. При этом один из нападавших ударил мальчика, грубо угрожая ему, чтобы тот оставался на месте.
Несмотря на произошедшее и удар в грудь, мальчик не растерялся. Он ударил преступника в ответ, вырвался из авто и начал звать на помощь, привлекая внимание окружающих. Опасаясь разоблачения, злоумышленники были вынуждены сбежать. Позже их задержали правоохранители.
