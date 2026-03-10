Происшествия 10.03.2026 в 11:00

Стоны жильцов «Мегаполиса» дошли до Бастрыкина

Возбуждено уголовное дело – пока только на управляющую компанию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Стоны жильцов «Мегаполиса» дошли до Бастрыкина
Фото: Следственный комитет России
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в доме ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ, жильцы которого страдают от многочисленных проблем. О них недавно подробно рассказывали представители Общероссийского народного фронта в Бурятии.

Напомним, речь идет о первом жилом доме в ЖК «Мегаполис», который возводят структуры бизнесмена Владимира Хусаева. Как сообщили общественники, первые тревожные звоночки от жильцов поступили в октябре 2025 года. Один из новоселов рассказал, что подъезды отремонтированы некачественно, шахта лифта трещит, счетчики не опломбированы. Зимой ситуация усугубилась.

«С конца ноября трубы и радиаторы отопления на лестничных площадках дома прорывало несколько раз. Жильцы вспоминают – в дни аварий заливало весь дом с 16-го по 1-й этаж, ледяная короста сковала дом изнутри толстым слоем. Подвал и сейчас залит водой, а площадка перед ним покрыта льдом. Вершит все это стойкий запах канализации и сырости, из-за воды в подвале и авариях на внутридомовых сетях по причине некачественных материалов и комплектующих», - рассказывали «фронтовики».

А буквально на днях в подвале новостройки прорвало трубу, после чего вода вышла из подвала. 

Общественники призывали надзорщиков и правоохранителей дать правовую оценку действиям должностных лиц, принявшим дом, а также возбудить уголовное дело в отношении застройщика и заставить его устранить строительные нарушения.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, по факту нарушения прав жильцов было возбуждено уголовное дело. Пока – в отношении управляющей компании «Доверие». К слову, на нее также поступала масса жалоб от жителей. Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Бурятии доклад о предварительных результатах расследования.
Теги
управляшка уголовное дело Мегаполис

Все новости

В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
10.03.2026 в 12:33
Орущего и протестующего подростка в Улан-Удэ с трудом доставили в полицию
10.03.2026 в 12:29
Аграриям Бурятии расскажут, как сделать землю прибыльной
10.03.2026 в 12:25
Жительница Улан-Удэ напала на следователя из-за любимого «Айфона»
10.03.2026 в 12:05
На Улан-Удэ надвигается снег, ветер и резкое похолодание
10.03.2026 в 12:00
В Бурятии бизнесвумен будут судить за «паль»
10.03.2026 в 11:53
«Улан-Удэстальмост» может лишиться оборудования на 80 млн рублей
10.03.2026 в 11:37
В Улан-Удэ полностью перекрыли дорогу на Революции 1905 года
10.03.2026 в 11:24
В районе Бурятии семья осталась без жилого дома
10.03.2026 в 11:14
В дацане в Бурятии помолились за здравие людей и провели скачки
10.03.2026 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Улан-Удэ 9-летний мальчик угодил под колеса УАЗа
Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
10.03.2026 в 12:33
Жительница Улан-Удэ напала на следователя из-за любимого «Айфона»
Гаджет женщина не сохранила, зато заработала уголовку
10.03.2026 в 12:05
В Бурятии пожар унес жизнь 50-летнего мужчины
Трагедия случилась в Новой Бряни
09.03.2026 в 13:41
В Улан-Удэ нога 7-летнего мальчика застряла в горячей батарее
На место пришлось вызывать спасателей
09.03.2026 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru