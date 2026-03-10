Происшествия 10.03.2026 в 11:00
Стоны жильцов «Мегаполиса» дошли до Бастрыкина
Возбуждено уголовное дело – пока только на управляющую компанию
Текст: Андрей Константинов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию в доме ЖК «Мегаполис» в Улан-Удэ, жильцы которого страдают от многочисленных проблем. О них недавно подробно рассказывали представители Общероссийского народного фронта в Бурятии.
Напомним, речь идет о первом жилом доме в ЖК «Мегаполис», который возводят структуры бизнесмена Владимира Хусаева. Как сообщили общественники, первые тревожные звоночки от жильцов поступили в октябре 2025 года. Один из новоселов рассказал, что подъезды отремонтированы некачественно, шахта лифта трещит, счетчики не опломбированы. Зимой ситуация усугубилась.
«С конца ноября трубы и радиаторы отопления на лестничных площадках дома прорывало несколько раз. Жильцы вспоминают – в дни аварий заливало весь дом с 16-го по 1-й этаж, ледяная короста сковала дом изнутри толстым слоем. Подвал и сейчас залит водой, а площадка перед ним покрыта льдом. Вершит все это стойкий запах канализации и сырости, из-за воды в подвале и авариях на внутридомовых сетях по причине некачественных материалов и комплектующих», - рассказывали «фронтовики».
А буквально на днях в подвале новостройки прорвало трубу, после чего вода вышла из подвала.
Общественники призывали надзорщиков и правоохранителей дать правовую оценку действиям должностных лиц, принявшим дом, а также возбудить уголовное дело в отношении застройщика и заставить его устранить строительные нарушения.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, по факту нарушения прав жильцов было возбуждено уголовное дело. Пока – в отношении управляющей компании «Доверие». К слову, на нее также поступала масса жалоб от жителей. Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Бурятии доклад о предварительных результатах расследования.
