На застройщика «Мегаполиса» в Улан-Удэ просят возбудить уголовку

«С конца ноября трубы и радиаторы отопления на лестничных площадках дома прорывало несколько раз. Жильцы вспоминают – в дни аварий заливало весь дом с 16-го по 1-й этаж, ледяная короста сковала дом изнутри толстым слоем. Подвал и сейчас залит водой, а площадка перед ним покрыта льдом. Вершит все это стойкий запах канализации и сырости, из-за воды в подвале и авариях на внутридомовых сетях по причине некачественных материалов и комплектующих», - сообщают «фронтовики».





По словам общественников, тонкие двери на лестничных площадках не закрываются и ветер гуляет по подъездам, усиливая холод и провоцируя промерзание труб. Санузлы в квартирах примыкают к внешним холодным стенам, в углах некоторых тепловизор показал +4 градуса. В некоторых комнатах температура составляет +18, а на лестничной площадке - глубокий минус.





Отмечается, что в новом доме живут семьи с детьми, инвалиды, ветераны СВО. Многие на время холодов просто съехали, поскольку находится в квартирах было просто невозможно. О своих проблемах жильцы сообщали даже на прямую линию с президентом - всего туда поступило 9 жалоб.





«Причина проблем кроется в некачественном строительстве дома. Удивительно, как он мог получить заключение о соответствии при таких нарушениях», - недоумевают представители ОНФ.





Работа управляющей компании «Доверие» также не устраивает жильцов. В безымянном доме (без таблички номера и улицы) не убираются в подъездах и во дворах, контейнерные площадки расположены далеко от дома и задвоены «бункерами» со строительным и коммунальным мусором. Мусоропровод тоже не работает. При этом жильцы оплачивают все эти услуги, включая помещения «управляшки» на первом этаже, куда та заселилась без решения общего решения собственников.





Напомним, на ЖК «Мегаполис» власти возлагали большие надежды . Начальный этап этого проекта подразумевал строительство 25 многоквартирных домов в 146-148 кварталах со всей необходимой инфраструктурой общей площадью свыше 230 тысяч кв. м до 2027 года. А всего же план предусматривал возведение миллиона квадратных метров жилья. Для финансирования масштабного строительства в январе 2024 года компания «МосКомСтрой» бизнесмена Владимира Хусаева заключила кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Лимит займа составлял 11,4 млрд рублей.





Так выглядел новый жилой комплекс на презентации