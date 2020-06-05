В Улан-Удэ найден труп мужчины

Его личность пока не установлена



Вчера 5 июня в лесном массиве, расположенном около 118 квартала, прохожие обнаружили труп пожилого мужчины.



По данному факту следственный комитет начал проверку. Предварительно, телесных повреждений на трупе не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти человека.



- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности мужчины, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.



Предположительно, умерший мужчина с 30 мая числится в списке пропавших без вести.



Фото "Номер один".



