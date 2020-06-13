«Одной рукой обняла, другой убила»

Стали известны подробности убийства беременной женщины в Улан-Удэ





Пять лет назад, 1 мая 2015 года, в Улан-Удэ без вести пропала 40-летняя женщина. Получив зарплату, она отправилась домой и бесследно пропала. Несколько дней родные и близкие пытались до нее дозвониться: вызов шел, но никто почему-то не брал трубку сотового телефона. Родные были уверены - просто так уйти из дома женщина не могла, ведь на тот момент она была на втором месяце беременности, а дома ее ждал 16-летний сын.

Заявление о безвестном исчезновении Евгении Сысоевой (имя изменено) написала ее бывшая свекровь. Она недолюбливала невестку, особенно после гибели сына, но волнение за судьбу внука-подростка, оставшегося без родителей, заставило ее пойти в полицию. Лишь через три недели судьба пропавшей без вести прояснилась – посетители стеклозаводского кладбища случайно обнаружили тело женщины, заваленное венками недалеко от могилы ее мужа. Несчастную убили ножом. Ее сумочка с зарплатой и ювелирные украшения пропали. Кто поднял руку на беременную? Первые подозрения пали на мужчину, обвиняемого в смерти ее мужа.Муж Евгении трагически погиб за несколько месяцев до этого, в октябре 2014 года. Однажды он выпивал с приятелем, и тот рассказал Сысоеву, будто его жена изменяет ему с любовником. Мужчина не поверил наговорам и поругался с приятелем. Ссора дошла до потасовки, по итогу Сысоев получил несколько ударов в лицо, хлопнул дверью и уехал к матери. Лишь на второй день он пришел домой к жене и устроил скандал по поводу любовника. Евгения бросилась звонить тому самому приятелю и отругала его за то, что он лезет в их семейную жизнь, потребовав приехать, иначе они друг друга поубивают. Приятель не приехал, а муж на утро скончался.Следственный комитет возбудил уголовное дело, началось расследование смерти мужчины. Подозреваемый подтверждал, что действительно бил Сысоева, но не верил, что тот скончался от его ударов. Он утверждал, что накануне гибели у друга был конфликт с женой, возможно, это она его избила. Но следствию удалось доказать его причастность к преступлению. Экспертиза показала, что травма возникла от ударов в лицо и ее последствия нарастали два дня.Во время следствия обвиняемый находился на подписке о невыезде и, по словам родных, не раз звонил Евгении, угрожал и просил ее дать показания, что она тоже скандалила и била мужа накануне его смерти. Поэтому версия о его причастности к убийству женщины была первостепенной, однако не подтвердилась – у мужчины было алиби, да и полиграф не нашел и следа его виновности.Вскрытие показало, что у убитой было около семи недель беременности. Все близкие и родные знали об этом. Евгения уже была у врача и собиралась оставить ребенка, несмотря на то, что любимый человек был женат. Он попал под подозрение следователей, ведь Евгения требовала, чтобы он развелся с женой. Подозреваемый заявил, что не убивал подругу, и в подтверждение предоставил неопровержимое алиби. Снова мимо.Расследование топталось на месте, положительного результата не дали и другие версии, в итоге дело приостановили. Но работа по уголовному делу не прекращалась. Недавно к нему вновь вернулись на очередном совещании по преступлениям прошлых лет. Один из молодых и талантливых оперативников выдвинул версию о причастности к убийству Евгении Сысоевой ее знакомой Мясниковой (имя изменено), задолжавшей убитой денег.54-летняя Мясникова вместе с погибшей работала уборщицей в одном из торговых центров Улан-Удэ. Именно она видела Евгению в последний раз. Из показаний Мясниковой в 2015 году следует, что 30 апреля, накануне своей гибели, Сысоева попросила ее приехать на работу, чтобы поговорить, дескать, это не телефонный разговор. При встрече Сысоева поделилась с Мясниковой своими проблемами. Беременность, гибель мужа, в которой многие винят ее, непутевая любовь – все идет не так, как хотелось бы, жизнь никак не складывается.По словам Мясниковой, утром следующего дня Сысоева ей позвонила и сказала, что выдают зарплату. Женщины снова встретились на работе, после чего пошли на остановку на площади Советов. Там погибшая созвонилась со своим сыном, и обе женщины разъехались по домам.На следствии в 2015 году выяснилось, что Сысоева жаловалась сыну и подруге, что Мясникова не отдает ей долг. Женщину дополнительно допросили, и та пояснила, что долг действительно был, но она расплатилась перед погибшей. Опровергнуть ее слова было невозможно.- Мы начали тщательно анализировать материалы уголовного дела, я подняла детализацию всех телефонных звонков потерпевшей и ее коллеги, - рассказывает следователь СО по Советскому району СУ СК РФ по Бурятии Мария Ефимова. - Во-первых, установили, что в момент разговора с сыном, о котором говорила Мясникова, Сысоева находилась не на площади Советов, а в районе базовых станций, обслуживающих стеклозаводское кладбище. Соответственно, она могла слышать этот разговор только будучи рядом с Евгенией. Во-вторых, нам показалось странным, что Мясникова ни разу не позвонила Сысоевой после ее исчезновения. И это несмотря на то, что на следующий день из-за невыхода Сысоевой на работу ее заставили выйти на замену.Следователь запросила сведения из банков Бурятии по счетам и кредитам Мясниковой и выяснила, что женщина неоднократно брала кредиты и оформляла кредитные карты во многих финансовых учреждениях, однако имела по ним задолженность, в связи с чем с ее зарплаты постоянно происходили удержания.- Мы запросили сведения из банков и выяснили, что 8 мая 2015 года Мясникова зачислила на один из счетов около 10 тыс. рублей, что очень странно, ведь таких крупных поступлений она никогда не делала. И это буквально через несколько дней после исчезновения Сысоевой, - делится следователь.Проанализировав все данные, 26 мая этого года следователь вызвала Мясникову на допрос. Женщина настаивала на ранее данных показаниях и отрицала свою вину. Тогда ей предложили пройти проверку на полиграфе. Опытный эксперт-полиграфолог по итогам исследования сделала вывод о причастности Мясниковой к убийству Сысоевой. Детектор лжи «считал» психофизиологические реакции испытуемой, свидетельствующие о том, что она нанесла потерпевшей удары, потом похитила у нее ювелирные изделия и спрятала труп. Под тяжестью улик Мясникова написала явку с повинной и рассказала, как убила коллегу по работе. Ей уже предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Женщины познакомились несколько лет назад в детском саду, где Сысоева работала младшим воспитателем, а Мясникова прачкой. В 2014 году бывшие коллеги случайно встретились, и Сысоева предложила Мясниковой подработку в торговом центре.Незадолго до произошедшего Сысоева по просьбе коллеги взяла кредит в 100 тыс. рублей. Мясникова выплатила какую-то часть, но осталась должна еще 60 тыс. рублей, которые никак не отдавала. Сысоева начала требовать долг, потому что накануне, помимо ипотеки, она оформила еще один кредит на мебель и ей нужны были деньги.30 апреля, когда Мясникова приезжала к Сысоевой поговорить, последняя попросила ее на следующий день съездить вместе с ней на кладбище, чтобы помянуть мужа, потому что на родительский день она не ходила на могилу, избегая встречи со свекровью.В тот же день Мясникова решила убить Сысоеву, чтобы не отдавать ей долг. При этом она знала о беременности своей будущей жертвы. Женщина взяла дома нож и заранее положила его в сумочку. На следующий день, 1 мая, получив зарплату, женщины, как и договаривались, сели в маршрутку и вместе поехали на кладбище.- Когда Сысоева присела на корточки возле могилы мужа, чтобы побыть с ним наедине, Мясникова подошла сзади, обняла ее левой рукой, а правой начала бить ножом в грудь. После этого оттащила труп к соседним могилам, что и продемонстрировала на проверке показаний на месте. Когда убила, решила похитить у Сысоевой деньги и ювелирные украшения. Далее закидала труп венками и уехала. Сумку потерпевшей забрала с собой, сложила туда орудие преступления и выкинула по пути, - рассказывает следователь Мария Ефимова.Ни на проверке своих показаний на кладбище, ни во время допроса Мясникова не проронила ни одной слезы. Ее характеризуют как спокойную, но скрытную женщину. Спиртным не злоупотребляет, не судима, не привлекалась. В общем, обычная женщина. Мясникова более 35 лет отработала прачкой в детской саду. У нее двое взрослых детей, дочь живет в другом городе, сын отбывает наказание за покушение на убийство. Есть внуки.Во время расследования выяснилось, что, начиная с 2013 года, Мясникова уговорила взять для нее кредиты в банке пятерых коллег по детскому саду. Кому-то она вернула деньги, а некоторым пришлось самим закрыть взятые кредиты.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: Следственный комитет Бурятии