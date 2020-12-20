В Улан-Удэ водитель-наркоман попался сотрудникам ДПС

Иномарка привлекла внимание полицейских подозрительной траекторией движения



Ночью 18 декабря сотрудники ДПС на улице Покровская в Советском районе Улан-Удэ остановили иномарку, которая привлекла внимание сотрудников полиции подозрительной траекторией движения.



"В ходе осмотра автомобиля у водителя обнаружился пакет с растительной массой, по заключению экспертизы – конопли массой более 440 граммов. Ранее не судимый 39-летний водитель автомобиля был доставлен в республиканский наркологический диспансер, где исследование показало наличие у него наркотического опьянения", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



в ведомстве добавили, что мужчина признался, что собрал наркотическое средство днем ранее в районе населенного пункта Иволгинского района для собственного использования. Возбуждено уголовное дело.



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