В Улан-Удэ в прошлом году погибли 13 пешеходов

Всего в столице Бурятии произошло 137 ДТП с участием пешеходов



В Улан-Удэ в прошлом году произошло 137 наездов на пешеходов, 13 человек погибли (в том числе один ребенок). Еще 130 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести (34 из них – дети), сообщили в ГИБДД Бурятии.



Большинство наездов на людей произошли вне пешеходных переходов – 70 ДТП, но и на «зебрах» зарегистрировано 67 наездов: 54 - на нерегулируемых, 13 фактов - на регулируемых.



Практически 30% происшествий с участием пешеходов (38 ДТП) совершены поздним вечером и ночью. Пик аварийности приходится на промежуток с 20:00 до 21:00 (14 фактов). При этом в подавляющем большинстве случаев на верхней одежде пострадавших отсутствовали светоотражающие элементы.



Самым аварийным днем недели стал вторник – в этот день зарегистрировано 29 наездов на пешеходов.



Чаще всего наезды на пешеходов происходили в Октябрьском районе – 67 ДТП, в Железнодорожном и Советском районах зафиксировано 48 и 22 ДТП соответственно.



В большинстве случаев основной причиной наездов является элементарное пренебрежение правилами дорожного движения как водителями, так и пешеходами.



В столице Бурятии нарушения правил проезда пешеходных переходов фиксируются 37 комплексами ЦАФАП ГИБДД. В 2020 году в адрес нарушителей (ст. 12.18 КРФ об АП) направлено свыше 11 800 постановлений. При этом наезды на пешеходов по-прежнему остаются одним из самых распространенных видов ДТП.



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