В Бурятии будут судить банду наркоторговцев

Купленную в Бичуре коноплю они хотели продать в Северобайкальске



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Северобайкальска. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2019 года две подруги и приятель договорились совместно распространять наркотики в Северобайкальске. Одна из соучастниц приобрела у жителя Бичурского района собранные в окрестностях села Билютай коноплю, мужчина изготовил из нее гашиш. Другая соучастница руководила деятельностью группы, взяв на себя доставку наркотиков на своей автомашине в Северобайкальск и их продажу.



Во время перевозки наркотиков злоумышленников задержали. У них изъяли более 3 кг гашиша.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.



Фото: «Номер один»