В Улан-Удэ водитель иномарки влетел в остановку с людьми

По предварительным данным, пострадала девушка, ожидавшая транспорт



В Улан-Удэ Honda Accord на проспекте Строителей влетела в остановку «Почта». Пострадала девушка, ожидавшая транспорт. Серьезное ДТП произошло час назад. Видео с места событий разместили в социальной сети Инстаграм в группе «Аварийный комиссар Улан-Удэ».



По предварительной информации водитель на Honda Accord двигался по трассе на разрешающий сигнал светофора, но увидел мужчину, перебегающего дорогу на красный цвет. Пытаясь избежать наезда на пешехода, он предпринял экстренное торможение, потерял управление и влетел в остановку с людьми.



Как добавлено в описании видео, пострадала девушка, ожидавшая транспорт. Ее отбросило от машины, на момент прибытия скорой помощи она находилась без сознания.



Информация будет уточняться.





фото: «Номер один».