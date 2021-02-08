Директора «Водоканала» в Улан-Удэ обвинили в мошенничестве

По версии следствия, Жаргал Цыбиков ремонтировал свой джип за счет предприятия
В уголовном деле в отношении депутата горсовета Улан-Удэ, директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова появились новые эпизоды. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, помимо злоупотребления должностными полномочиями и присвоении в крупном размере ему инкриминировали два эпизода мошенничества.
По данным следствия, обвиняемый дважды, в декабре 2019 и январе 2020 года, ремонтировал свой личный автомобиль марки «Ниссан Патрол» за счет средств возглавляемого предприятия.
«Обманом, под предлогом ремонта служебных транспортных средств, используя свои властные полномочия, чиновник заставлял главного бухгалтера переводить денежные средства в автосервисы за ремонт своего личного автомобиля, похитив таким путем более 100 тыс. рублей», сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, ранее Жаргала Цыбикова обвинили в строительстве дома для тещи за счет сил и средств предприятия, а также хищении денег на топливо на общую сумму более 700 тыс. рублей.
Руководителя «Водоканала» Жаргала Цыбикова задержали 14 января. Однако сразу взять под стражу депутата не удалось. После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо, его госпитализировалив кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить. В итоге по решению суда обвиняемого арестовали до 18 марта 2021 года.
Сам Жаргал Цыбиков вины в инкриминируемых преступлениях не признает.
Фото: russianstock.ru
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