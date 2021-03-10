В Бурятии вымогатели неделю жестоко пытали вернувшегося с вахты улан-удэнца

Когда парня спасли, на нем не было живого места





Сергей не хочет вспоминать о том, что с ним произошло. Еще бы – несколько дней молодой человек провел в настоящем аду. Когда 31-летнего парня увидели врачи, они обомлели – пациент был синего цвета, живого места на нем не было, так его избили. В больнице у молодого человека обнаружили несколько переломов, и как он переносил на ногах сильнейшую боль, остается только догадываться. Главное для Сергея сейчас - то, что он жив, что сумел вырваться от тех, кто неделю кулаками отрабатывал на нем боевые приемы и требовал денег.

Сейчас Сергей проходит лечение в отделении хирургии БСМП, куда поступил из Петропавловской ЦРБ, где ему оказали первую помощь. В выписке из центральной районной больницы несколько строчек занимает выставленный пациенту диагноз. Среди многочисленных ушибов, в том числе обеих почек и грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом спинки носа, два закрытых перелома костей обеих рук со смещением, закрытый перелом двух ребер. Позже, уже в БСМП, врачи сделали Сергею дополнительный снимок и обнаружили еще одно сломанное ребро и перелом малой берцовой кости слева.- Если бы вы видели, как он передвигался в таком израненном состоянии, – грустно удивляется Вячеслав Владимирович, отец молодого человека, фельдшер по образованию. – Как он себя чувствует? Говорит, что у него все болит. Представляете, сколько переломов.На фотографии, сделанной 26 февраля при выписке из Петропавловской больницы, Сергея не узнать. Страшно представить, какую боль, и физическую, и эмоциональную, он испытывал, находясь в плену у двух матерых жуликов.За несколько дней до начала этой истории Сергей вернулся с вахты, где работал строителем: два месяца - там, один - дома. До этого он проходил службу в 179-м спасательном центре МЧС в Московской области, по окончании контракта вернулся в Бурятию, служил в Кяхте, а потом, устав от военной жизни, уволился из армии и вернулся в Улан-Удэ.- Все началось с того, что Сергей по возвращении с вахты встретился со знакомым, с которым какое-то время назад вместе работал, - рассказывает Мария, сестра пострадавшего. - Через этого третьего брат познакомился с теми двумя парнями. Что произошло, мне до конца неизвестно, но эти двое избили Сергея в лесу за Зверосовхозом и после этого в ночь на 18 февраля повезли его на машине в Петропавловку Джидинского района.С 18 по 21 февраля Сергей не отвечал на звонки родных. Лишь вечером 21 числа он в первый раз связался с сестрой. Голос старшего брата показался Марии странным. Мало того, он говорил не своими словами.- Он сразу же сказал «вышли мне денежку», - рассказывает Мария. – Брат не спросил, как обычно, как у меня дела. Я стала спрашивать, что случилось, но он говорил: «Все нормально, поговорим потом». Сережа звонил со своего номера, но на заднем плане кто-то постоянно говорил. Было понятно, что он не один.Отец Сергея вспоминает, что тоже удивился странным словам сына: «Если он хотел занять у нас денег, объяснял, на что они ему нужны, спрашивал, можем ли ему занять. А здесь Сергей говорил так, как никогда: «копеек отправь». Для него это несвойственно. Видимо, они охотились за его заработком с вахты, хотели по максимуму выбить из него деньги.- Мы тогда не знали, что брат звонил нам по их указке под угрозами, - рассказывает Мария. – Они вымогали у него деньги, повсюду таскали Сергея за собой, не давали уйти, бросали в углу на полу, чтобы смирно сидел, пока они пили. Жестоко били его палками. Он прятал голову, оттого у Сергея на пальцах рук почти не осталось ногтей. Брат рассказывал, что подельники разбивали бутылки об него, душили, отрабатывали на нем боевые приемы. Один держал, а другой с разбегу бил ногами в солнечное сплетение. Кочергу об него сломали. Сейчас брату очень тяжело об этом вспоминать.Несколько дней избитый Сергей находился бок о бок со своими мучителями. Сбежать он не мог – ходить было тяжело, все болело, да и куда мог убежать из Петропавловки в такие морозы? Укрыться у кого-то из местных жителей? А вдруг они знакомы с мучителями? Однажды надежда на спасение была совсем близко, но чаяния пленника закончились унынием и разочарованием. 22 февраля автомобиль Nissan AD, на котором катались приятели с избитым Сергеем, остановил наряд ДПС. Тут же подъехали сотрудники Росгвардии.- Брат надеялся, что вот сейчас они ему помогут. А когда увидел, что сотрудники за руку поздоровались с его мучителями, расстроился. Он испугался, что они могут быть дружны и будет еще хуже. После этого, говорит, я веру в жизнь потерял, - рассказывает Мария.Знак приветствия оказался простой формальностью. Сотрудники отстранили водителя, который был пьян, от управления автомобилем, а машину изъяли. Но Сергей был так напуган бесконечными побоями, что ни во что уже не верил. В тот же день узник услышал разговор подельников, который, по сути, был ничем иным, как оглашением ему смертного приговора. Мучители говорили, что устали таскать за собой избитого парня, и размышляли, что с ним делать дальше. «Давай убьем его, да в речку скинем, только холодно, лед долбить не хочется, чтобы труп сразу не всплыл». И тут же решили: «Ну тогда давай, когда ГАИ машину вернет, по дороге в Улан-Удэ дадим ему по голове и скинем. Пока тело найдут, наших следов уже нигде не будет».- Когда Сережа звонил, с каждым разом его голос в трубке был все хуже и хуже. Ему тяжело было произносить слова. 23 февраля, когда он снова позвонил и попросил скинуть денег, я спросила у брата, все ли с ним в порядке. Он как-то странно ответил: «Я не могу сказать». Тогда я предложила: «Давай я буду задавать тебе наводящее вопросы».Я: Тебя били?Он отвечает: Да.Я: У тебя что-нибудь сломано?Он: Да.Я: Тебя держат?Он: Да.В этот момент он резко закончил разговор, видимо, те двое поняли, что он может сказать лишнего. В тот же день, 23 февраля, я обратилась с заявлением в полицию Кяхты, где проживаю.24 февраля подельники отправились в гости к знакомой девушке. Как обычно, взяли с собой пленника, ведь он был их кошельком: звонил своим родным и близким, и через мобильный банк приходили деньги. Мучители сели за стол, выпили, Сергея бросили в угол, где он должен был сидеть на корточках. Девушка пожалела парня, предложила ему прилечь, но подельники ее остановили: «Оставь его, пусть тут сидит. Будет еще детей пугать своим видом». В доме на тот момент были дети.Вскоре один из них ушел, второй остался следить за Сергеем. Когда «сторож» от выпитого уснул, девушка спросила у избитого парня, что с ним случилось. Сергей признается, он ответил, что подрался, не был уверен, что она не заодно со своими знакомыми. Вдруг расскажет им, и тогда его изобьют еще больше.Сергей чувствовал, что ему становится все хуже и хуже. Он взял у спящего мучителя телефон (свой телефон у него отобрали и сдали в ломбард) и позвонил в «скорую». Но медики все не ехали, время тянулось медленно, «сторож» в любую минуту мог проснуться. Вскоре так и произошло – пьяный встал, походил по дому, но, на счастье пленника, снова уснул. Сергей стал просить, чтобы девушка позвонила медикам. Та поначалу не хотела: «Нет, понаедут тут, начнут меня допрашивать», но потом, когда увидела, что Сергей уже теряет сознание, сжалилась. Позвонила и попросила медиков быстрее приехать к парню, который их очень ждет. Врачи госпитализировали парня.- Весь этот день, 24 февраля, брат был полностью без связи, мы не знали, что с ним и где он. Было очень страшно. 25 февраля я позвонила в дежурную часть Петропавловки, объяснила ситуацию и попросила разъяснений. Позже со мной связался участковый и рассказал, что Сергей находится в больнице, а тех, кто его избивал, установили и задержали. 26 февраля папа поехал в Петропавловку забирать Сережу, тогда нас в первый раз допросил следователь. Оказалось, местные стражи порядка не получали мое заявление, которое я подавала в Кяхте три дня назад. Его им никто не передал….В республиканском МВД сообщили, что следственный отдел полиции по Джидинскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») в отношении двух мужчин 40 и 25 лет.- Вступив в преступный сговор, они требовали у потерпевшего передачи денежных средств, нанося ему телесные повреждения. В доме по улице Свободы села Петропавловка Джидинского района на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему они нанесли ему удары тупыми предметами, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью. По данному факту 2 марта 2021 года в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ, - сообщили в МВД по РБ.В полиции подтвердили, что 22 февраля старшего из подельников силовики действительно задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения. Оказывается, он уже не раз подвергался административному наказанию за езду в пьяном виде. На этот раз мужчину ждет за это уголовная ответственность - 26 февраля полицейские возбудили против него дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».Все уголовные дела сейчас соединены в одно производство. Не исключено, что в рамках дела будут выявлены и другие преступления, совершенные подельниками, избивавшими потерпевшего. Речь идет о таких статьях, как «Угроза убийством» и «Незаконное лишение свободы».2 марта по ходатайству следствия обоих обвиняемых суд заключил под арест. Известно, что они ранее судимы.- Сергею сейчас тяжело, в больнице ему никак не могут поднять гемоглобин. Он толком не разговаривает и ничего не хочет. По характеру Сережа у нас очень добрый, скромный, стеснительный. Всегда поможет и поддержит. Эта ситуация сильно ударила по нему. Надеемся, мучители понесут должное наказание за содеянное, - делится Мария.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: pixabay.com